así será el Galaxy A53

El nuevo Galaxy A53 de Samsung ya se alista para su puesta de largo, y aunque el protagonismo por ahora sea para los Galaxy S22, aquí estará el grueso de las ventas de Samsung en 2022.

Hace unos días Samsung confirmaba a la industria que gana más dinero que nunca en esto de los moviles gracias a los plagables y al 5G, aunque a estas alturas alrededor del gigante surcoreano todo gira alrededor del Unpacked 2022 y de esos Galaxy S22 que ya velan armas para su presentación.

Sea como fuere, no sólo de móviles de altas prestaciones se alimenta el mercado, así que hoy os traemos las primeras informaciones sobre el próximo súperventas de Samsung, que no es otro que este Galaxy A53 que ya podemos ver en recreaciones con un diseño bastante conocido, acompañando además la imagen con algunos detalles técnicos.

Han sido los compañeros de GSMArena los que publicaban hace unas horas todas estas filtraciones, nacidas en un retailer de Alemania y que nos anticipan un smartphone bastante similar en aspecto al actual Samsung Galaxy A52, sin duda referencia de los surcoreanos en el corte medio y mas compensado del sector.

Tan solo parece haber pequeñas diferencias en el saliente de las cámaras, que adopta una construcción más parecida a la de los últimos OPPO con una curvatura concava en los bordes que integra mejor la joroba.

Samsung no sólo piensa en gama alta y ya filtra también algunos detalles del próximo Galaxy A53, la actualización de su gama súperventas que se alista para aterrizar en unas cuantas semanas, justo después de los Galaxy S22.

En cuanto al hardware, parece que se mantendrán tanto el tamaño como las prestaciones, montando un panel Super AMOLED de 6,5 pulgadas y de tipo Infinity-O, con su agujerito centrado para la cámara frontal, además de resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Dicen las fuentes que se utilizará de nuevo el glasstic para su acabado, aunque ya hemos dicho much as veces que el plástico bien utilizado es un gran material por lo que eso no será un problema, disponiendo además de varios colores que se actualizarán respecto a las paletas del pasado año.

En cuanto al chipset, debería contar un Samsung Exynos 1200 todavía no anunciado, que contaría al parecer con un procesador de ocho núcleos hasta 2,4 GHz, acompaándose para la ocasión de 6 u 8 GB de memoria RAM según configuraciones y 128 GB de almacenamiento, que en gama media podrás ampliarse con tarjetas microSD.

Samsung volverá a postar para su corte medio de unas prestaciones solventes y fotografía muy versátil, sumando hasta 5 cámaras y una gran batería para contentar a prácticamente cualquier usuario de moviles Android.

La parte multimedia correría a cargo de una cámara cuádruple con sensor principal de 64 megapixeles, además de un sensor de 12 megapíxeles ultra gran angular y otros 2 sensores de 5 megapíxeles para macro y profundidad, dejando para los selfies otra cámara de 32 megapíxeles.

Por último, se habla de una battery de 5.000 mAh con carga rápida de hasta 25 vatios y sistema operativo Android 12 con One UI 4, estando listo para su puesta de largo a principios del segundo trimestre a un precio que rondaría los 450 euros en su configuración más básica.

