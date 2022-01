Códigos Free Fire de hoy 29 de enero de 2022; todas las recompensas gratis

Free Fire sigue de moda; cada día son más los jugadores que apuestan por el popular battle royale y, como agradecimiento por parte de los responsables del juego, tenemos nuevos códigos de recompensas gratuitas. A continuación os ofrecemos los de hoy, sábado 29 de enero de 2022, nos ofrece un nuevo puñado de códigos de recompensas gratuitas. Nada más usarlos, recibiréis de inmediato nuevos cosméticos sin coste alguno. Una vez los canjees permanecerán ligados a tu perfil de Garena. Recuerda que el título se encuentra disponible en formato free to play para dispositivos iOS y Android.





Códigos de Free Fire para hoy 29 de enero

SAEW-RT7Y-8HIG

5TG7-6T6R-I7EF

UYGD-HVJD-FERW

BTNY-MHKL-OBV7

C65S-4AEW-DECD

XVGG-TZFS-DCWV

DJSI-9Z76-A5TR

WEF3-4G5B-RTN6

BQ2B-3NRK-TOG9

8V76-C5SR-EDWV

6Y7U-JHBV-CDR6

GW2J-WIE8-F765

TRSF-WEJR-56YG

FBHN-JERU-F76C

6XS5-RFEG-BTHN

FBNI-E7RF-65TS

5TXR-ESDW-EDAN

JMYK-HOIB-8V7C

¿Cómo canjear códigos gratis de Garena Free Fire?

Canjear códigos de recompensas gratuitas en Free Fire requiere pasar por un proceso muy sencillo. Cada 24 horas sus responsables publican una lista en la que recibirás cosméticos sin coste adicional tras canjearlo en este enlace. Debes tener presente que estos permanecerán enlazados a tu ID de Garena Free Fire.

En primer lugar: hased clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas, el Sitio de Canje de Recompensas. En segundo lugar, iniciad sesión con vuestra cuenta de Free Fire desde la opción elegida: Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter. Tercer paso: ingresa el código de doce (12) dígitos en el espacio indicado (asegúrate de no confundir algunos números con letras) y confirma. Cuarto y último paso: una vez te confirmen el código que has seleccionado bastará con esperar hasta que se vean reflejados en tu cuenta.

Cuando termines el proceso verás un mensaje de confirmación en un plazo máximo de 30 minutos: no desesperes si no los ves de inmediato. Estos códigos tienen una validez de 24 horas desde el momento de su publicación, por lo que tienes un margen muy pequeño para no quedarte sin ellos.

