Conmueve perro que permaneció con su amo fallecido en banca de un Centro Médico

Desde la distancia, un perro observó con evidente tristeza como personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) se llevaba a su amo. Permaneció atento y con su mirada fija en el vehículo que llevaba a quien, probablemente, había sido su único y fiel compañero.

“Se quedó viendo cada movimiento del personal del Instituto de Ciencias Forenses, una vez se llevaron el cuerpo, se ha quedado con esa cara de tristeza que ese perrito me partió el corazón. Fue una escena de mucha pena”, compartió el doctor Carlos “Charlie” Gómez, director de Sala de Emergencias del Centro Médico, en Río Piedras, y quien presenció lo ocurrido.

La triste escena, captada en imágenes compartidas con El Nuevo Día, se suscitó frente al área de Clínicas Externas y un negocio de alimentos, según se desprende del informe de la Policía.

El hombre, relató Gómez, pernoctaba en el área. En la mañana lo observaron recostado en un banco del área y, aunque en un inicio personas que caminaban por el área pensaban que estaba descansando, posteriormente se confirmó que había fallecido. El perro, de pelaje dorado, permaneció con su hocico recostado en el muslo izquierdo del hombre hasta que las autoridades removieron el cuerpo.

Un perrito se quedó vigilando el cuerpo de su dueño que murió en un banquillo en el Centro Médico.

“Me puse a mirar toda la escena y el pobre perrito iba para atrás y para adelante, y le fui a dar un poco de cariño al perrito. La verdad es que la cara que tenía de sufrimiento y de pena. Era una cosa increíble”, dijo Gómez sobre la triste escena.

“Este planeta está hecho de tal forma que somos interdependientes, los animales y nosotros, y el creador hizo un animal para el ser humano y ese animal se llama perro”, agregó Gómez.

Ya removido el cuerpo, el perro permaneció frente al banco donde por última vez estuvo acompañado de su amo. Allí aún permanecía una neverita azul y blanca que cargaba el hombre. “Al llevarse al señor, él se trepó en el banquito”, dijo el galeno.

Del informe de la Policía se desprende que el hombre, aún sin identificar, es de tez blanca, ojos marrón, tenía unos 60 años y media cinco pies con cinco pulgadas. Vestía un pantalón gris oscuro, una camisa azul y unas chanclas de goma.

La fiscal Ivette Nieves expidió la boleta para el levantamiento y traslado del cuerpo que no presentaba signos de violencia.

Una nueva oportunidad

La noticia de la triste escena llegó también a oídos del doctor José Antonio Herrera Dalmau, quien al enterarse de lo ocurrido no lo pensó y decidió adoptar al cachorroque ya conoció a Melcoche y Lucho, los otros dos perros de la familia.

“Ya le saqué cita con el veterinario porque tiene una patica media lastimada. No tiene fractura, pero tiene una lesión”, comentó el galeno en entrevista con El Nuevo Día.

Preliminarmente, comentó, ha pensado en llamarlo Leo, de Léon.

Herrera Dalmao narró que se enteró de lo ocurrido gracias a una compañera de trabajo, en momentos que iba a visitar una de las oficinas que quedan justo al frente de donde ocurrieron los hechos.

“Yo trabajo en las clínicas de ortopedia y tengo que ir mucho allá, a donde dan las citas y los turnos, para programar las cirugías de ortopedia de varios de los hospitals y, entonces, una compañera me hace la anécvedota de co los papeles me fui a ver el perrito”, narró el médico que es amante de los perros.

“Se paraba y miraba al frente del pasillo, supongo que estaba buscando a su dueño”, dijo al destacar que “Leo” se parece mucho a Reina, una perrita que tuvo hasta hace unos años. “Era idéntica a el, amarilita. La única diferencia es que ella tenía una medalla blanca en el pecho”, recordó.

Herrera Dalmau dijo que intentó que el perro lo siguiera hasta su guagua, pero unez vez daba alguos pasos, intentaba regresar al área donde falleció su dueño, así que tuvo que tomarlo en sus brazos. “Pero es un amor de perro”, señaló.

Sobre su encuentro con Lucho y Melcoche, dijo: “Estaba asustado, con las orejas bien para atrás, con el rabo entre las piernas y ansioso porque estaba salivando mucho y lo tuvo que coger.”

