Detectan variante de Ómicron aún más contagiosa, los científicos están en alerta

Tras dos años de pandemia, parece que el Covid-19 no tiene fin, y más con la nueva noticia que está circulando, la cual tiene a los científicos de todo el mundo en alerta, se trata de una variante de Ómicron, cual es aún más contagiosa, úcompáñame las conltocer investigaciones.

Hasta ahora los casos de Covid-19 ya han alcanzado niveles extremos en la mayoría de los países, el responsable es la variante Ómicron o BA.1, aunque con los casos en aumento se ha descubierto que tal vez el causante sea subvariante de esta cepa.

La cual es conocida como BA.2 y ya se encuentra en Europa y Asía, ya que se han elevado los contagios repentinamente y presentan otro comportamiento. Los científicos ya se encuentran estudiándola, y hasta el momento es poco lo que se sabe. Esta subvariante es conocida como Stealth.

Stealth o BA.2 ha causado el aumento de casos en algunos países, además de que se ha determinado que es aún más contagiosa según la Organización Mundial de la Saludy eso no es todo, además de la BA.1 y BA.2, ya hay otras sub variantes de Ómicron: BA.1.1.529 y BA.3.

Las cuales están relacionadas genéticamente, pero cada una con mutaciones diferentes que afectan su comportamiento y hacen más complicado su estudio. El virólogo Trevor Bedford del Fred Hutchinson Cancer Center, ya se encuentra estudiando la evolución del SARS-CoV-2.

Con los cual concluyó el porcentaje de contagios de BA.2 en distintos países: Dinamarca 82%, Reino Unido 9% y Estados Unidos el 8%, todo esto avalado por un análisis de datos de secuenciación de la base de datos GISAD y de la Universidad de Oxford.

Lo que es cierto es que la sub variante de Ómicron o BA.2, ha sido catalog hasta el momento como sigilosa, aunque los científicos ya se encuentran estudiándola, así como se hizo anteriormente con Deltaparece que aún nos falta tiempo por recorrer.

En cuestión de las pruebas, todo sigue siendo igual, ya que al momento de realizarte alguna de ellas, no hay manera de saber por cuál variante o sub variante te contagiaste, simplemente comprueba o niega si estás el infect virussegun expertos.

Detectan variante de Ómicron aún más contagiosa, los científicos están en alerta. Photo: pixels



Se cree que BA.2 puede ser más trasmisible, pero aún no se sabe con certeza, lo único que nos queda es seguirnos cuidando, salir solo a lo necesario y no olvidar usar cubrebocas en todo momento, ya que aún no hay una fecha exacta para que la pandemia llegue a su fin.