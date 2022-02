En Bolivia empieza otro año escolar perturbado por la Covid-19

En Bolivia comienza este 1 de febrero un nuevo año escolar que será una vez más particular. En las ciudades, las clases serán virtuales o semipresenciales, por lo que no habrá vuelta a la normalidad en las aulas. Pero en las zonas rurales, no siempre hay acceso a internet.

Con nuestra corresponsal en La Paz, Alice Campaignolle.

En Bolivia, más de dos millones de jóvenes citadinos vivirán el inicio del año escolar frente a una pantalla en su casa. Según datos de la UNESCO, Bolivia es el segundo país del mundo que más tiempo ha cerrado sus escuelas: 42 semanas en total, sólo por detrás de Uganda.

Acceso an Internet problematico

Es un desastre educativo, lamenta Jesús Sevilla Senvicens, de la fundación Entreculturas: “Ves que todo el mundo empieza la presencialidad y aquí continúan con la virtualidad… Yo creo que no ha sido un acierto, porque a final la se de el ha education. En contextos rurales es imposible mantener la educación virtual porque en las zonas de Altiplano, de selva, directamente no hay internet”, explica.

Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), poco menos de la mitad de los hogares bolivianos con niños en edad escolar tienen acceso an un dispositivo electrónico que no sea un smartphone.

Todo salvo las escuelas

En Bolivia, se estima que entre el 10 y el 20% de los estudiantes han abandonado la escuela como consecuencia de las medidas de la pandemia. Según otro estudio reciente de UNICEF, ocho de cada 10 jóvenes bolivianos sufren el clima generado por la pandemia y consideran que afecta su educación y, por lo tanto, su vida futura.

