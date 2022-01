En Honduras, Cristina coincided with con la vice de los Estados Unidos y agita la interna oficial por el acuerdo con el Fondo

El viaje de Cristina Kirchner a Honduras, con motivo del juramento de la primera presidenta mujer de este pas, Xiomara Castrodesconcert al Presidente ya ms de un funcionario del Gobierno que, por estas horas, intenta por mil caminos diferentes ensayar alternativas con las que acercar posiciones para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y as expulsar el fantasma de un default.

Cristina Kirchner viaja a Honduras: a quines sube al avin para la asuncin de Xiomara Castro

No Sol Alberto Fernndez qued descolocado con el periplo que la titular del Senado organiz y la comitiva que mont. De hecho, l mismo pretenda viajar, hasta que se enter que su compaera de frmula y mentora hacia el silln de Rivadavia haba tomado la iniciativa. A lo dicho, se suma en ly su equipo una total incertidumbre sobre un particular encuentro que podra acontecer este mircoles en la capital hondurea y el impacto que podra tener en la renegociacin de la deuda externa .

Fernndez de Kirchner coincidir en Tegucigalpa con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris . Segn el programa detallado de su viaje a Centroamrica, Cristina no tiene pautado una reunin formal, pero compartir el palco destinado a Jefes de Estado con Harrisjusto detrs de la mesa principal donde prestar juramento Castro, esposa del expresidente depuesto Manuel Zelaya.

Cristina, que elogi en su momento la eleccin del mandatario estadouniense, Joe Bidenen tndem de la primera mujer en acceder a la vicepresidencia, reeditar un acercamiento al plantel de la Casa Blanca como el que encar das atrs el canciller Santiago Cafiero con su homlogo, Anthony Blinkenpara intentar destrabar con un acuerdo poltico el impasse en que entr el acuerdo con el FMI, que pide ms velocidad en el recorte del gasto fiscal, y un programa econmico “slido y creble”.

Ya estamos en Honduras para asistir a la asuncin de la presidenta @TeamCastroZ y reencontrarme con queridos y entraables compaeros y compaeras. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 26, 2022

Palos en la rueda?

Segn pudo saber El Cronistael ministro de Economa, Martin Guzmn; el jefe de gabinete, Juan Manzur, y otros dirigentes que componen el Frente de Todos apuran por estas horas gestiones con actors del mercado financiero estadounidense para torcer la rigidez con que el Tesoro norteamericano parece adherirse a la inflexibilidad que ahora muestra el Fondo. “Son manotazos de ahogado”, se sincer un funcionario al tanto de los intentos.

Sin embargo, las figuras ms alineadas con la vicepresidenta patean en contra de un pronto acuerdo que aleje el riesgo de entrar en cesasin de pagos. Sin ms, el diputado Leopoldo Moreau record que “el default no es el peor de los remedios” y record que “Nstor Kirchner gobern dos o tres aos en default hasta que arregl con los bonistas privados y luego con el Fondo, y mal no le fue “.

“Estamos frente a un dilema complejo, y da bronca que nos hayan metido en la jaula del Fondo y hayan arrojado lejos la llave“, sentenci el diputado. “Si el Fondo no elimina sobretasas y no extiende el plazo ms all de los prximos diez aos, va a ser muy dficil, an en las mejores condiciones, poder estabilizar la economa argentina”.

“l default es una palabra que aterroriza, pero no debe aterrorizar tanto como para creer que es el peor de los remedios”. Ojal ocurriera que no tuviera que ocurrir”.

“No somos el Gobierno del default pero no vamos an entregar la Argentina”, dijo Leopoldo Moreau

Moreau, que -como otros allegados a la vice- verbaliza lo que otros piensan, tambin subray que “no somos el partido del .” defaultpero tampoco somos un sector poltico que va a entregar de pies y manos a la ArgentinaTambin critic e haber pagado “alrededor de u$s 5000 millones en distintos conceptos a los organismos internacionales” en el transcurso del ao pasado.

En el kirchnerismo, por estas horas, insisten en ponerse duros con el principal acreedor y demorar, pese a las seales que pueda generar, el pago del actual cronograma de vencimientos. Tambin insisten con que la reduccin del dficit debe ser paulatina, y que el repago llegar si se permite continuar con polticas anticlicas que hagan a la economa crecer ms all del pronstico del FMI.

