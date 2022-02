¿Es mejor hacer ejercicio en la mañana o en la tarde?

“Fue bastante sorprendente” ver cómo el momento del ejercicio afectaba los niveles y actividades de tantas moléculas en el cuerpo de los animales, comentó Juleen Zierath, profesora de Fisiología Fisiología Clínica, Integras de Estiodora e cutiva e la Fundación Novo Nordisk para la Investigación Metabólica Básica de la Universidad de Copenhague, quien supervisó el nuevo estudio.

En general, las diferencias en los perfiles moleculares entre los ejercicios tempraneros (es decir, temprano para los ratones) y los tardíos tendían a señalar una mayor dependencia en la grasa que en el azúcar de la para sangre tec e fin de el sangre tec e fin de la grasa. Lo contrario ocurría cuando los ratones trotaban al final del día. Si estos patrones se mantuvieran en las personas, sugerirían que el ejercicio matutino contribuye más a la pérdida de grasa, mientras que los entrenamientos tardíos podrían ser mejores para el control del azúcar en sangre.

Pero los ratones no son personas y aún no sabemos si esos patrones moleculares son válidos en nosotros. Los investigadores del estudio están trabajando en un experimento similar to con personas, dijo Zierath.

Este estudio también tiene un alcance limitado, ya que examina una única sesión de ejercicio aeróbico moderado en ratones macho. No muestra cómo otros tipos de ejercicio por la mañana o por la noche afectan al funcionamiento interno de los ratones o de las personas. Tampoco nos dice si lo que comemos o la hora del día en que lo hacemos, y si los cronotipos —si tendemos a ser personas matutinas o vespertinas — influyen en estos efectos, o si ser mujer importa.

Pero incluso con sus limitaciones, “se trata de un estudio muy importante”, afirma Lisa Chow, profesora de medicina y endocrinología de la Universidad de Minnesota, que no participó en esta investigación. Subraya la potencia del ejercicio a cualquier hora del día.

También sugiere que, a medida que otros estudios se basen en los resultados de este, podremos ser más capaces de programar nuestros entrenamientos para alcanzar objetivos de salud específicos. Los estudios de seguimiento probablemente nos dirán, por ejemplo, si un paseo nocturno en bicicleta o una carrera pueden evitar la diabetes de forma más eficaz que una caminata rápida por la mañana o la nataci.

Pero por ahora, dijo Chow, “el mejor momento para que la gente haga ejercicio sería siempre que tenga la oportunidad de hacerlo”.