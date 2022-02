Genshin Impact habría ayudado a un jugador a dejar de fumar — Kudasai

Una publicación en la comunidad oficial en Reddit del videojuego desarrollado por miHoYo, Genshin Impactse volvió viral inmediatamente debido a que relató como un objeto mensual del videojuego pasó a consumir el dinero destinado al consumo de cigarrillos por parte del usuario u/hxomaa:

«Sé que esto suena estúpido y patético, pero siempre ahorré parte del dinero diario que obtengo para comprar un paquete de cigarrillos. Después de jugar a Genshin Impact y obsesionarme con él, siempre gastaba mi dinero ahorrado en “Bendición Lunar” mensualmente, y esto me hizo olvidar los cigarrillos. Ahora han pasado 5 meses sin fumar y me siento muy saludable», escribió la publicación.

«¡Buen trabajo! Que el gacha no se convierta en tu nueva adicción ahora, ¡es más cara aún!»; «Al menos la adicción al gacha solo te dejará sin dinero. No matará lentamente»; «No hay nada malo en dejar un mal hábito, lo hagas como lo hagas»; «Bien por ti. Incluso después de que Genshin Impact muera, encuentra otra salida, ¡orgulloso de ti!», fueron algunos de los comentarios más destacados.

Genshin Impact está disponible en dispositivos móviles, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC con Windows. La ”Version 2.3“del videojuego fue lanzada a nivel global el pasado 24 de noviembre, mientras que la”Version 2.4” fue lanzada el pasado 5 de enero. El videojuego celebró su primer aniversario el pasado 28 de septiembre, y registró ganancias por más de 2 mil millones de dólares en su primer año. La aplicación también está disponible en el catálogo de QooApp en este enlace.

Descripción de Genshin Impact

Bienvenidos a Teyvat, un continente fantástico donde incontables criaturas prosperan en armonía. Regido por siete Arcontes, este mundo es un lugar donde los siete elementos convergen… Dos gemelos llegan de otro mundo. Una deidad aparece delante de ustedes, les separa y te hace caer en un profundo sueño. Cuando despiertas, el mundo ya no es el mismo que conocías… Así comienza tu travesía en Teyvat para buscar respuestas de Los Siete, los dioses elementales. Explora cada rincón de este mundo maravilloso, une fuerzas con un amplio repertorio de personajes, y revela los muchos misterios ocultos…

Escala montañas, cruza ríos, planea por todo lo alto y bajo y disfruta de impresionantes paisajes. Ya sea que descubres un Seelie errante o un dispositivo misterioso, siempre habrá algo esperándote. ¿Será una sorpresa grata, o un accidente inesperado? Domina los elementos Anemo, Electro, Hydro, Pyro, Cryo, Dendro y Geo para desencadenar diferentes reacciones elementales. Los portadores de Visión controlan los elementos a su favor para tener la ventaja en batalla. ¿Vaporizarás a tus enemigos combinando Hydro con Pyro, los cargarás de energía Electro, o los congelarás con Cryo? Deléitate con paisajes majestuosos, animaciones desbordantes en tiempo real y movimientos de personajes finamente detallados en una experiencia visual totalmente inmersiva. La iluminación y el clima cambian con el paso del tiempo, dando vida a cada detalle de este mundo.

