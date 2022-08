Great London classics in the Premier League

This time Chelsea has a very complex rival, having invested a lot of money in the 2022 season, in what is already considered a classic among both neighbors of the city of London. Spurs are ready to steal points at Stamford Bridge, as they are starting to win on their last date, and they don’t want to lose a step in what will be day number 2.

In his first appearance in the Premier League, Chelsea added three points away from home to Everton, in a match that was very difficult to analyze. Because it cost the children of Thomas Tuchel a lot, who took care of the result until the end of the match. They only narrowly won, because Jorginho’s 45+9′ scored from the penalty spot. From then on, they knew how to move forward, beginning their long road with the right foot.

Spurs, for their part, were easier, so to speak, on the first date, crushing at home against Southampton at ‘Tottenham Hotspur Stadium’. On a day packed with goals (4-1), Antonio Conte was the team’s overall personality. But the spotlight always goes to players like: Son Heung-Min, Harry Kane and Dejan Kulusevski, among other cracks. Who will seek to do the same now against Chelsea.

The probabilities of the specialists tell us that the local will win by force in the past. Tottenham is not the favourite, but he will look forward to the celebration as visitors. It’s only worth winning, but only one team will take all three units. These are the matches that are essential for the 2022 season, let’s see later on the definition of the opportunities available to them, when the tournament is about to end.

Possible alliances CHELSEA VS. Tottenham:

XI Chelsea: soggy. Azpilicueta, Silva, Coulibaly; James, Jorginho; Canti, Cucurella; sterling, mount; Havertz.

Eleventh Tottenham: You cry; Rosemary, Deere, Davis; Emerson, Hojberg; Bentancourt, Sesignon; Kulusevsky, Ken, Son.

When is Chelsea vs. Tottenham?

Chelsea will play on Sunday the 14th (10:30 am – Peruvian time) against Tottenham Hotspur at Stamford Bridge.

What channel will the match between CHELSEA VS. Tottenham?

