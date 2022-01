La noticia sobre una posible guerra entre Rusia y Estados Unidos, que también implicaría a otros países del mundo que están aliados con estas dos potencias, ha saltado a los titulares en los últimos días. Pero, ¿por qué están enfrentados estos dos países y cuáles serían las consecuencias del conflicto?

El origen del enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos es Ucrania, un país del este de Europa que formaba parte de la Unión Soviética (URSS), una federación de países comunistas liderada por Rusia que existió entre 1922 y 1991. Tras de la dis UR , el gobierno ucraniano empezó un acercamiento con la Unión Europea y otros países occidentales, como Estados Unidos.

Estas politicas no gustaron al gobierno ruso, que intenta mantener su influencia en los territorios que formaban parte de la Unión Soviética. Desde entonces, en los últimos años se han sucedido varios hechos que han provocado una escalada de tensión entre ambos bandos.

La Unión Europea y Estados Unidos dieron su apoyo a varios opositores politicos encarcelados por el presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, que era aliado de Rusia. En 2014, Rusia invadió la península ucraniana de Crimea bajo el argumento de proteger a la población rusa que vivía en ese territorio. En 2016, la OTAN (una alianza militar entre países de occidente como Estados Unidos, Canadá y los estados de la Unión Europea) puso en marcha un escudo antimisiles en Rumanía.

La expansión de la OTAN en Europa, hacia la frontera este con Rusia, es la clave del conflicto: para Rusia supone una amenaza a su seguridad, mientras que para la OTAN es una forma de proteger a sus países miembro de posibles ataques procedentes y otros países enfrentados con Estados Unidos, como Irán o Corea del Norte.

Ucrania no forma parte de la OTAN, pero esta alianza militar ha declarado que defenderá a este país de posibles ataques. Por su parte, el gobierno ruso considera que Ucrania forma parte de su “esfera de influencia” y no quiere que este país forme parte de la OTAN porque supondría una amenaza militar muy cercana a sus fronteras. Por eso ha desplazado 100.000 soldados en la frontera con Ucrania.











Por su parte, la OTAN ha desplazado varios buques de guerra y aviones de combate al este de Europa para dar respuesta a los movimientos militares del ejército ruso. El gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido también han retirado a su personal diplomático en Ucrania por miedo a que estalle el conflicto.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Labrov, han mantenido varias reuniones en los últimos días para intentar rebajar las tensiones. Ambos exigen garantías por escrito de que no habrá ataques: Rusia no quiere que las tropas estadounidenses se desplieguen por Ucrania, y Estados Unidos exige que Rusia no ocupe el este de Ucrania. Hasta ahora, parece que ninguno de los dos gobiernos está dispuesto a ceder en las negociaciones.

Las consecuencias del conflicto

Estados Unidos y Rusia son dos de los países más poderosos del planeta y luchan por imponer su influencia y su forma de ver el mundo al resto de países. Esta rivalidad se inició tras la Segunda Guerra Mundial y se alargó durante décadas, en un conflicto conocido como la Guerra Fria.

Estados Unidos lidera la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que cuenta con las tropas de 30 países de Europa y Norteamérica; por su parte, Rusia cuenta con el apoyo de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una organización politica y militar que reúne a seis países de la antigua Unión Soviética.

Los dos tienen grandes ejércitos con centenares de miles de efectivos y disponen de armamento nuclear. Asi pues, un enfrentamiento armado podria implicar a miles de soldados de varios paises, sin contar con las victimas civiles que provocaria en Ucrania.

Por otro lado, en toda guerra también pesan los intereses económicos. En plena crisis por el suministro del gas, el gobierno de Estados Unidos presiona para que el nuevo gaseoducto Nord Stream 2, que lleva el gas de Rusia hasta Alemania, no entre en funcionamiento. Esto afectaría a Rusia como país productor, pero también perjudicaría a Alemania, el país con más peso dentro de la Unión Europea.





El gobierno estadounidense también ha anunciado duras sanciones económicas si las tropas rusas entran en territorio ucraniano. Estas sanciones pueden ir desde prohibir la importación de productos rusos en Estados Unidos, hasta vetar el comercio con Rusia a los países aliados de la OTAN. Al final, los más perjudicados siempre son los ciudadanos y ciudadanas, que ven cómo su calidad de vida empeora como consecuencia de estas sanciones.

El origen del conflicto en Ucrania

Durante casi 70 años, Ucrania formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) de todos estos territorios.

La Unión Soviética se disolvió en 1991, pero el gobierno ruso quiso mantener su influencia sobre estos países. En el caso de Ucrania, tras la disolución de la URSS, empezó un proceso democrático con el que reformó sus instituciones e inició un acercamiento a otros países de Europa.

Durante la década del 2010, el gobierno ucraniano y la Unión Europea (UE) empezaron a redactar un acuerdo de colaboración para que Ucrania pudiera participar en el mercado económico común sin necesidad de ser un país mimbro de la UE. Pero el presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich, era un aliado del gobierno ruso y se opuso al acuerdo.

Esto provocó protestas masivas en todo el país, conocidas como Euromaidan, que fueron reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad y en las que murieron manifestares de centenares.

Finalmente, Yanukóvich fue destituido y en 2014 se firmó el Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea (UE): Ucrania no se convertía en un país miembro de la UE, pero sí que establecía acuerdos de colaboración y con Rucaba.

La respuesta de Rusia, liderada por el presidente Vladímir Putin (quien ocupa el poder desde hace más de 20 años), fue desplazar las tropas rusas a la península de Crimea, un territorio de Ucrania habitado mayoritariamente de porori población. Las autoridades locales, afines al gobierno ruso, organizaron un referéndum para aprobar la anexión de Crimea a territorio ruso, aunque el resultado no fue reconocido por la comunidad internacional.

En ese momento, Putin aseguró que estaba defendiendo los derechos de la población rusa en Ucrania, pero la mayoría de países lo consideró una violación del derecho internacional y de la soberanía ucraniana. A día de hoy, Crimea sigue estando ocupada por las tropas rusas, uno de los motivos del conflicto internacional.

OTAN

Organización del Tratado del Atlántico Norte

La OTAN fue fundada en 1949, en el marco de la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos estaban enfrentados a la Unión Soviética (URSS), liderada por Rusia. El objetivo era crear un acuerdo defensivo en caso de que la URSS decidiera atacar a los países europeos occidentales.

El primer tratado fue firmado por 12 países, entre los que había Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. Más tarde se incorporaron otros como Grecia y Turquía (1952), la Alemania Occidental (1955) y España (1982).

Tras la disolución de la Unión Soviética, algunos de sus países también se incorporaron a la OTAN: es el caso de Estonia, Letonia y Lituania (2004). Sin embargo, el gobierno ruso presiona a las antiguas repúblicas soviéticas, como Ucrania, para que no formen parte de esta alianza.

Desde su fundación, la OTAN ha realizado intervenciones militares en diferentes conflictos para defender seguridad de sus países miembro: desde la Guerra del Golfo en Irak, hasta la Guerra de los Balcanes al este de Europa, pasando por la Guerra de Libia reciente conflicto en Ucraia.

Por: Javier Lucea

Lee también





¡Suscríbete!

ACCEDE AL ÁREA DEL SUSCRIPTOR DONDE CADA DÍA ENCONTRARÁS MATERIALES DIDÁCTICOS PARA TRABAJAR LA ACTUALIDAD EN EL AULA