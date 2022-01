iPhone SE 3, ¿sabemos ya cuándo se lanzará?

Viendo lo sucedido con la multitud de dispositivos de la marca en estos últimos años, podemos apreciar que no existe un patrón común entre presentación y lanzamiento. En ocasiones se abren las ventas el mismo día, otras ocasiones en días posteriores y en otras incluso se lanza a 1-2 meses vista. Por tanto sigue sin ser descartable que veamos el iPhone SE de 3ª generación en los citados meses, aunque…

…hasta mayo no se produciría el lanzamiento

Ross Young es un reputado analista de Apple que en los últimos años ha realizado varias previsiones con éxito en torno a los lanzamientos de productos de la marca. La semana pasada afirmó que el iPhone SE entrará en fábricas este mes de febrero. Sabiendo que este es un proceso que no asegura tener unidades en stock de inmediato, prevé que hasta el quinto mes del año no habrá unidades suficientes como para abastecer la demanda inicial.

Recordamos que el modelo de segunda generación empezó a ser comercializado el 26 de abril, por lo que no distaba mucho tampoco del mes de mayo y las previsiones de Young no suenan descabelladas. Así que, a falta de información oficial y sabiendo que hasta su presentación no sabremos nada, es este el dato más fiable que conocemos. Así que si eres uno de los posibles interesados ​​en este terminal, tendrás todavía que esperar.