Ciudad de Mexico. Si bien México ha vacunado a un alto porcentaje de su población y no ha habido tantas restricciones a la actividad económica, se espera que la inflación y la nueva variante de ómicron, que ha impresto nuevas la morofectenís loci pañosís públicos este año, reconoció Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para 2022, cuando se hicieron las proyecciones de ley de ingresos no teníamos los problemas que estamos teniendo ahorita. Todavía no estaba el ómicron, todavía no estaban las inflaciones que estamos viendo”, dijo la funcionaria federal. En ese sentido, derivado de las interrupciones que se prevén en el comercio exterior “sí vamos a tener una afectación, un golpe” en los ingresos, dijo en conferencia de prensa.

Detalló que si bien México tiene un alto porcentaje de vacunados, a diferencia de Estados Unidos o algunos países de Europa, la afectación por ómicron en otros países pegará a las operaciones de comercio unidos, cuya se la recauda exterior, emia parte por las actividades de contrabando, de acuerdo con el SAT.

Buenrostro recordó que en 2021 la recaudación por comercio exterior creció en 9.2 por ciento, pero debió hacerlo a 16 por ciento para recuperar los niveles previos a la pandemia. Esto se traduce en una brecha de al menos 70 mil millones de pesos. En ese sentido, dijo que la digitalización del complemento Carta Porte es la primera herramienta para evitar la evasión.

Sobre las críticas que ha tenido la herramienta, y sobre la que pesan ya dos amparos notificados a la autoridad, Buenrostro reconoció que ha habido un retraso en la entrega del aplicativo a los hombres camión porque los sistemas sectemas al tecnol en papa Simplificado de Confianza.

Sin embargo, “es preferible prorrogar que quitar el Carta Porte, porque los que están promoviendo que se quite son gente que tienen una gran evasión fiscal, defraudaciones y vínculos con temas de contrabando y mercancía robada. A ellos son a los únicos que no les conviene”, acusó.

Advierte contrabando en Pemex

Detalló que incluso Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha implementado el uso de la Carta Porte porque muchos de los servicios de transporte y parte de las resistencias vienen desde dentro; sin embargo, “el que se tarde, no quiere decir que está exento”.

Agregó que a los hombre camión sí se les va a dar facilidades en la implementación de esta herramienta, pero el gran contrabando que se busca atajar viene de transnacionales, las cuáles tienen una parte de su operación lícita. “La mejor manera de esconderse es a la vista. Entonces tienen que tener operaciones reales e inexistentes. ¿Si no, como sobreviven?”, agregó.

Incluso consideró que “esos mismos transportes que trabajan para Pemex, algunos de ellos seguramente también transportan huachicol y contrabando”, dado que el transporte especializado requiere una serie de permisos “debe tener mucha regulación” y el est y la tramáional.