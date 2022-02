La 59ª edición de la Bienal de Arte de Venecia, que se celebrará del 23 de abril al 27 de noviembre del 2022, estará dedicada a los mundos mágicos, a la imaginación ya la transición.

Bajo el lema, “La leche de los sueños”, con la curaduría de la italiana Cecilia Alemani, la exposición exhibirá obras de 213 artistas de 58 países, con 1.433 objetos expuestos.

“La leche de los sueños es el título de un libro de cuentos de Leonora Carrington (1917-2011), en el que la artista surrealista, que vivió muchos años en México, describe un mundo mágico en el que la vida se reinventa constantemente a través del prisma de la y en el que uno puede cambiar, transformarse, volverse otro”, explicó Alemani, en una video conferencia de prensa.

El tema de la expoción surgió en un momento delicado, en el que la humanidad se ha visto obligada an interrogarse sobre su propia supervivencia tras la pandemia de coronavirus, contó Alemani, la primera mujer que llega an even ser comisgio de ese prestisoto.

La bienal, que fue aplazada el año pasado por la pandemia, tendrá una visión decididamente femenina, “con nuevas armonías, convivencias impensables, soluciones sorprendentes”, explicó Roberto Ciccuto, presidente de la Bienal de Venecia

En total 80 países participarán con sus propios pabellones, repartidos entre los sugestivos espacios del Arsenal y Jardines, además de los eventos colaterales organizados en el casco histórico de la ciudad.

Países como Camerún, Namibia, Nepal, Omán y Uganda participarán por primera vez, mientras que Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán tendrán un pabellón propio.

Divida en tres temas: los cuerpos y sus metamorfosis; los individuos y las tecnologías; los cuerpos y la Tierra, la bienal veneciana propone una suerte de viaje en el tiempo y en la mente, que incluye obras históricas de inicios del siglo XX así como cuadros, objetos y artefactos contemporáneos.

Las llamadas “cápsulas del tiempo”, como las calificó Alemani, serán pequeñas exposiciones, herramientas para entender el pasado y el presente, para reflexionar.

Entre los artists invitados figuran la chilena Cecilia Vicuña, artista visual, poeta, cineasta y activist, considerada una de las voces más auténticas y polifacéticas, la cual encarna la exploración creativa y la resistencia.

Las españolas Teresa Solar y June Crespo serán las únicas artistas españolas que participarán, mientras serán exhibidas obras de importantes pintoras surrealistas españolas fallecidas como Maruja Mallo, Remedios Varo y Josefa Tol.

El artista venezolano-yanomami Sheroanawe Hakihiiwe presentará un conjunto de 15 obras sobre papel dedicadas a la relación de su comunidad con los seres vivos (animales y plantas) así como con la mitología yanomami.

Fuente: AFP.