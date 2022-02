La Rugby Africa Cup 2022 se disputará en julio en Francia

La Rugby Africa Cup 2022, que será también la ronda clasificatoria final Rugby World Cup 2023 para los equipos del continente, se disputará en Francia del 1 al 10 de julio, 2022. El torneo se disputará en el Stade Maurice-David de Aix-en-Province y el Stade Pierre-Delort de Marsella, que fuera sede del Torneo Clasificatorio Final de RWC 2019.

El ganador del torneo de ocho equipos se asegurará regresar a Francia 14 meses más tarde como Africa 1 en RWC 2023compartiendo el Grupo 1 con Nueva Zelanda, el anfitrión Francia, Italia y Uruguay.

El segundo en la muy anticipada final de la Rugby Africa Cup 2022 el 10 de julio tendrá una nueva oportunidad para llegar a RWC 2023 a través del Torneo Clasificatorio Final.

Tras la repesca de la Rugby Africa Cup 2021, la fase de grupos del torneo se disputó en julio de 2021, determinando los ocho equipos que disputarán en Francia los cuartos de final.

Namibia, que aspira a llegar a su séptima Rugby World Cup consecutiva, Senegal, Uganda y Zimbabwe clasificaron a los cuartos de final como ganadores de sus grupos.

Se les unirán los segundos en cada grupo, Burkina Faso, Areglia, Kenia y Costa de Marfil.

Burkina Faso, el equipo de menor ranking en el World Rugby Rankings potenciado por Capgemini en el puesto 91, enfrentará a Namibia, mientras que Senegal enfrenta a Argelia, Uganda a Kenia y Zimbabwe jugará con Costa de Marfil entre el 1 y 2 de julio.

El ganador del primer cuarto de final entre Namibia y Burkina Faso enfrentará a quien gane entre Zimbabwe y Costa de Marfil – que jugaron en tres mundiales entre ambos, en semifinales.

Congratulations to the teams who have qualified for Rugby Africa Cup Pools 2022 🏉💪#RAC2021 #RugbyAfricaCup #WhyWePlay #AfricaAsOne #Rugby pic.twitter.com/UPbSXPoX9q

— Rugby Afrique (@RugbyAfrique) July 23, 2021