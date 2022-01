“Moonfall”: el cine catástrofe regresa con una ficcion sobre la colisión de la Luna contra la Tierra

En “Moonfall”, nuevo film de Roland Emmerich, la humanidad está a punto de desaparecer porque la Luna se dirige en curso de colisión contra la Tierra.

Las películas y las historias sobre el fin del mundo y la destrucción del planeta siempre tuvieron sus adeptos, y Ronald Emmerich es uno de los directors expertos en este tipo de ficciones. El leader de Día de la Independencia y El día después de mañana —por mencionar sólo algunas de ellas— les ofrece ahor Moonfall.

La película plantea qué sucedería si la Luna se saliera de su órbita al ser empujada por una fuerza misteriosa. Unas semanas antes de su impacto contra la Tierra, y con la humanidad al borde de la aniquilación, una ejecutiva de la NASA y antigua astronauta, Jo Fowler (la ganadora del Oscar Halle Berry), tiene una idea para salvar el planeta. Pero sólo el astronauta Brian Harper (Patrick Wilson, de Midway(y el encantador conspirador KC Houseman)John Bradley, Samwell Tarly en Game of Thrones) creen en ella.

Una misión desesperada a la Luna es la única oportunidad para devolverla a su órbita y salvar a la humanidad. (Photo cortesía)

Ciudades enteras son evacuadas, porque sólo los terrenos más altos ofrecen una posibilidad de supervivencia; al mismo tiempo, los disturbios sociales se multiplican y aumentan su capacidad destructiva. En ese caos, estos héroes emprenden una insólita misión espacial, por la cual deben dejar atrás a sus seres queridos —tal vez para siempre— y descubren un misterio de proporciones cósmicas acerca del satélite de la Tier

A principios de la década de 1960, John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, impulsó el complejo viaje a la Luna. Sus esperanzas y sueños para esta tarea imposible se hicieron realidad en 1969, con la misión Apolo 11. Pero —postula Moonfall— ese acontecimiento que cambió el mundo escondía un secreto que, en 2022, haría que la Luna se dirigiera hacia la Tierra.

Cuando comenzó el proyecto, Emmerich comentó a la prensa: “Hay quienes creen que la Luna no es un objeto natural. Esso me pareció una idea intrigante para una película. ¿Qué pasaría si ese objeto cayera a la Tierra? Por supuesto, tendríamos que ver cómo detenerlo. Pero además me fascinó el reto de crear personajes que se embarcan en una misión a la Luna para salvar nuestro planeta, así como las familias que se quedan atrás”.

La idea de que la Luna pueda estrellarse contra la Tierra desata conflictos al interior de cada ser humano y de cada familia. “Las dinámicas familiares no suelen ser fáciles, y en nuestra película prácticamente todas están dañadas”, compartió el director. “Pero este acontecimiento cósmico las une y las impulsa a comprender que la familia es lo más importante en sus vidas”.

En “Moonfall”, Patrick Wilson comparte la misión de salvar al planeta con Halle Berry y John Bradley. (Photo cortesía)

Para este film que se estrena en America Latina el 3 de febrero , los actors aprendieron técnicas de acrobacia para generar la impresión de moverse en el espacio. Parte de las escenas de Moonfall fueron filmadas en asombrosos escenarios naturales de Colorado, Estados Unidos.

