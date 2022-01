Mujer critica a su nuera por “tener la casa sucia” y su hijo responde de manera epica

Bien dicen que el matrimonio no es tal como lo pintan y que las dificultades pueden aparecer en cualquier momento, sin embargo a veces las situaciones menos esperadas provienen de fuera, de personas que suelen desconocer lo que realmente ocurre. Así le ocurrió a Clint Edwardsun hombre de 35 años, un hombre que decidió compartir una anécdota que vivió al interior de su matrimonio.

El hombre, papá de dos pequeñas, publicó en su blog dirigido a padres primerizos la historia del día en que su madre lanzó una dura crítica hacia su esposa por “tener la casa sucia”, algo que evidentemente incomodó a Clint y no quiso quedarse a escucharla sin decir nada al respecto, por lo que dio a su madre una respuesta epica.

Clint Edwards aseguró en el texto que en días recientes su mamá los visitó a él ya su familia en su casa, sin embargo, tras llegar lo primero que hizo fue realizar un lamentable y duro commentario dirigido a su nuera. Ante esto Clint decidió responder de una manera tranquila pero honesta y dio a su madre el mejor argumento para que no volviera a opinar al respecto.

Clint Edwards compartió su historia en su blog personal

Clint Edwards contó en su blog lo que ocurrió aquella mañana luego de escuchar de su madre este commentario: “Era sábado. Estaba lavando platos. Sinceramente, no sabía qué decir. Ella se había dado cuenta que nuestra casa estaba desordenada y preguntó: ‘¿No te molesta que Mel no mantenga una casa más limpia?’“, compartió en el texto.

El padre de family de 35 años argumentó que en un principio fue difícil de asimilar el comentario: “¿Un comentario mal intencionado o simple curiosidad?”, se cuestionó, por lo que decidió pensar que, debido a la circunstancia particular que vivió su madrese trató de lo segundo, esto debido a que la mujer creció en una época ya muy distante, un entorno conservador y un ambiente machista.

“Realmente no sabía como responderle a mi madre. Creo que la percepción de mi madre sobre nuestra casa refleja la época en la que creció. Ella es parte de la generación del ‘baby boom’. Yo no conocía muy bien a mi papá, pero sí recuerdo que me dio este consejo sobre cómo elegir una esposa: ‘Pasa por su casa de forma inesperada. Cómo mantiene su casa puede decir mucho de una mujer'”, recordó Edwards.

“No me metí en este matrimonio por una casa limpia”

Esso sí, al joven sí le quedó claro que ni las ideas ni el entorno machista en el que crecieron sus padres le iban a impedir comprender que un matrimonioasí como todas las responsabilidades que trae consigo, es un asunto que concierne a dos personas.

“Realmente no pensé en una casa limpia cuando me case con mi” esposa. Pensé en cómo me gustaba lo que tenía para decir. Pensé en cómo me hacía sentir. Pensé en cómo ella sonreía mucho. Me gusta eso. Pensé en cómo era dulce y pensativa, y en cómo parecía la clase que querría para mis hijos”, relató en su blog.

Así que finalmente, y tras unos segundos le dio a su mamá la mejor respuesta que podría dar sobre su esposa y su matrimonio: “No me metí en este matrimonio por una casa limpia. Estoy aquí porque ella parecía ser alguien con podría pasar mi vida”, le expresó. Ante esto su madre respondió; “Bueno…eso probablemente sea más importante que una casa limpia”.

