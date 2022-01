“Nací libre. Moriré libre”: Hombre está dispuesto a morir antes de recibir la vacuna contra covid necesaria para una cirugía | Noticias de Mexico

ESTADOS UNIDOS.-En Carolina del Norte un hombre decidió negarse a un trasplante de riñónpues no cuenta con el esquema de vacunación contra el Covid-19 y prefiere morir “sintiéndose libre” a cumplir con este requisito.

Nací libre. More libre. No voy a cambiar de opinion. He tenido conversaciones con mi familia y todos los que están cerca de mí. “Ellos saben dónde estoy parado, y no será una situación en la que decida cambiar de opinión sobre este tema” dijo Chad Carswell a la WSOC.