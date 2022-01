La investigación científica es y ha sido muy importante en el desarrollo de cualquier socialedad. Gracias a ella, los profesionales de la Medicina y de la Cirugía como del Dr Juan Carlos Meneu, reputado especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo e investigador médico, pueden impulsar nuestra calidad de vida y mejorar la esperanza media, alcanzando en la actualidad cotas muy altas, duplicando la de hace 90 años Es por ello que el doctor Meneu, considera la investigación científica médica como un ingrediente indispensable en el ejercicio de la Medicina.

“Hay que dejar de ver rutina en lo que hacemos, adaptando nuestra perspectiva una y otra vez. Enfocándonos en la comprensión de lo que acontece con permit nuestros enfermos, es decir, investigar cómo clíón conécienté la roti díacodo fi más d’according to the law. mejorar nuestra labor, que no es otra que cuidar de los pacientes. de la medicina, sino como una parte fundamental de su raíz. Gracias a ella seguimos innovando, para poder mejorar la los años y la calidad de la vida de nuestros pacientes” afirma el doctor Meneu.

Además, de una amplia experiencia en el trato con pacientes, el doctor Juan Carlos Meneu, actual Jefe del servicio de Cirugía del Hospital Ruber Juan Bravo, ha tenido un largo recorrido como investigador científico. Es autor de más de 600 publicaciones científicas y ha participado como principal investigador y colaborador en proyectos de investigación de gran relevancia nacional e internacional como el proyecto de Investigación de la Fundación MMA para la Investigaroción de ñídío del ñudio in Médédé la fisiopatología y etiología en un modelo experimental con animal pequeño y las implicaciones de la futura aplicación al trasplante hepático con injerto reducido” en el año 2005-2007 o su tesis Doctoral “Estudio clí” pronico y receptor con planteó y receptor cone premio extraordinario. El Dr JC Meneu Diaz es Director del Grupo multidisciplinar y multiinstitucional de Investigación Médica Aplicada en Networking (IMAN) con sede en la Universidad Europea, donde además ejerce como Profesor Titular de Cirugía, desarrollando facetas a dolumnos del mecentes con Postgrado en Master de Trasplante de Órganos.

Gracias a sus investigaciones en la disciplina de la Cirugía y el Trasplante de órganos, es pionero en grandes avances para tratar el cáncer de páncreas. Entre ellos figuran la promoción del abordaje laparoscópico para la estadificación y la resección de tumores o la implementación de la ecografía intraoperatoria para detectar lesiones no visibles en superficie. Los equipos imprescindibles para estos avances. Si quieres llegar pronto, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado

El papel fundamental de la investigación en la trayectoria del doctor Meneu

Desde sus inicios en la medicina, el doctor Meneu estableció la investigación como un pilar fundamental de su formación. Durante sus estudios, realizó estancias en varios centros de formación en todo el mundo entre los que se incluyen el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, el Weill Cornell Medical College, o el Hospital Paul Brousse especializándose en el tratamiento del cánicer del aparato.

Tras varios años de formación internacional, fue pionero en España en la obtención del certificado “European Board Certified” en el módulo de trasplante de órganos abdominales. Su investigación en este ámbito, le llevó a conseguir importantes logros como el trasplante de intestino en adultos siendo el primer cirujano en realizar este tipo de operación en el Hospital 12 de Octubre.

Su extenso conocimiento en la especialidad de Cirugía general y del Aparato Digestivo unido al de su mujer, la ginecóloga Arantxa Moreno les llevó a fundar en 2010 el centro médico de Oncocir con el objetivo de crear una unidad integralrá yquediscipa am multicipis.

El lema de este centro, “Mirando hacia el futuro” refleja la importancia que el doctor Juan Carlos Meneu otorga a la perspectiva de los pacientes ya la investigación como base fundamental para desarrollar la medicina. Por este motivo, los profesionales de Oncocir guían su quehacer diario con valores como la integridad, el trabajo en equipo, la formación constante y la investigación de expertos a nivel internacional.

El doctor Juan Carlos Meneu es consciente de que la medicina es una ciencia en constante evolución y que los profesionales que la practican no deben quedarse estancados y avanzar de la mano con ella. Por eso el doctor Meneu tiene como bandera “Intentar aprender algo nuevo cada día”. Ya que considera que el conocimiento es la clave para desarrollar bases sólidas en las que asentar su futuro y el de sus pacientes.

Es precisamente este afán incansable por mejorar lo que le llevó a ser reconocido con el Premio Nacional de Medicina en 2021 en la categoría de Cirugía General y del Aparato Digestivo por sus más de 20 años de experiencia en el camp.