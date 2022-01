Origin, un título similar a Genshin Impact — Kudasai

La compañía Netmarble ha anunciado un nuevo videojuego para la franquicia de Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins), que se titulará Nanatsu no Taizai: Origin (일곱 개의 대죄 오리진) y que será un videojuego de acción de mundo abierto.

El nuevo videojuego es la continuación del videojuego para smartphones también de Netmarble, The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Sin embargo, en lugar de un videojuego de rol por turnos, será un videojuego de acción de mundo abierto ambientado en un vasto territorio. Además de una historia original del multiverso y un entorno de mundo abierto que ofrece mucha libertad, Nanatsu no Taizai: Origin introducirá un nuevo protagonista.

El jugador también se encontrará con varios personajes de la franquicia original y su secuela, Mokushiroku no Yonkishi (Four Knights of the Apocalypse). Netmarble no ofreció ningún detalle sobre el juego, pero el video promocional da una idea de lo que se puede esperar a futuro. Los conocedores de Genshin Impact seguramente estarán familiarizados con esta acción y ambientación.

finalment, Nanatsu no Taizai: Origin está en desarrollo para consola, PC y smartphones. Netmarble no ha anunciado una fecha de lanzamiento concreta, ni siquiera una ventana de lanzamiento, por lo que podría tardar un poco más. La compañía no ha anunciado tampoco ninguna consola específica para el videojuego, pero eso significa que existe la posibilidad de que Nintendo Switch reciba Genshin Impact en form de un videojuego de Nanatsu no Taizai antes de recibir el Genshin Impact real.

Sinopsis de Nanatsu no Taizai

En un mundo similar a la Edad Media europea, los temidos ya la vez venerados Caballeros Sagrados de Britannia utilizan una magia inmensamente poderosa para proteger la región de Britannia y sus reinos. Sin embargo, un pequeño subgrupo de los Caballeros supuestamente traicionó a su patria y volvió sus espadas contra sus camaradas en un intento de derrocar al gobernante de Liones. Fueron derrotados por los Caballeros Sagrados, pero continuaron los rumores de que estos legendarios caballeros, llamados los “Siete Pecados Capitales”, seguían vivos.

Diez años después, los propios Caballeros Sagrados dieron un golpe de estado y se convirtieron en los nuevos y tiránicos gobernantes del Reino de Liones. Basada en la exitosa serie de manga del mismo nombre, Nanatsu no Taizai sigue las aventuras de Elizabeth, la tercera princesa del Reino de Liones, y su búsqueda de los Siete Pecados Capitales. Con su ayuda, intenta no sólo recuperar su reino de los Caballeros Sagrados, sino también buscar la justicia en un mundo injusto.

Fuente: Hankyung IT

