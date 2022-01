Lo habitual cuando vemos un thriller es intentar averiguar quién es el asesino. O la asesina. Desde el segundo capítulo de la serie Stay Close , traducida en España como Quédate a mi lado , la pregunta no es esa, sino dónde se encuentra la cabeza descomunal en torno a la cual se desarrolla buena parte de la trama, y ​​si es una estatua de verdad . Lo es, se trata de Dream (Sueño ), una de las célebres cabezas gigantes del artista catalán Jaume Plensa (Barcelona, ​​1955). Quienes conocen su obra pero no todas sus ubicaciones caen pronto en la cuenta del parecido, pero siguen un tanto perplejos. ¿Qué hace una escultura de Plensa en Netflix? La historia de la escultura tiene tanta miga o más que la propia serie. De entrada, ha aumentado de manera considerable el número de personas que se acercan a la localidad de St Helens, 100,000 habitantes en el noroeste de Inglaterra, a contemplarla. Jaume Plensa no ha visto la serie, pero considera que el exeto de Stay Close será muy bueno para St Helens.

Stay Close forma parte del grupo de novelas del escritor norteamericano Harlan Coben que la plataforma está trasladando al medio audivisual, un total de catorce proyectos. Se trata de una atmosférica intriga en la que el pasado vuelve para amenazar el presente de Megan Pierce, una madre trabajadora con tres hijos que vive en un suburbio acomodado y que antes fue Cassie, bailarina en un club nocturno la bo cerat s donde se han producido desapariciones de hombres durante años.

Pasado negro

La escultura se ubica en St. Helens, noroeste de Inglaterra, una región que quedó muy afectada por el cierre de los pozos de carbón en los años noventa

La acción en la novela de Coben (2012) transcurre en Atlantic City, Estados Unidos; allí, en el estado de Nueva Jersey, a unos pocos kilómetros de la ciudad, se encuentra la gigantesca Lucy and the Elephant , una escultura perteneciente a la llamada Novelty architecture, bastante feúcha y con pocas aspiraciones artísticas aparte del tamaño, que en la novela se convierte en lugar de encuentro de los protagonistas.

La escultura de Plensa en el Sutton Manor Colliery St. Helens Alamy

Cuando la productora de la serie trasladó la acción a Inglaterra, y como escenarios se eligieron Manchester y otras localidades del noroeste, el elefante de Atlantic City se convirtió en la cabeza de Dream : una escultura de veinte metros que muestra a una niña con los ojos cerrados en estado de sueño o meditación, visible desde la autopista M62, entre Manchester y Liverpool, por si alguien quiere acercarse la salida es la 7, a cam entreno de mitad ciudades. Allí, en media de un amplio parque boscoso, se encuentra el Sueño de Plensa, también el sueño de los ex mineros de la zona, que tanto ha sufrido social y económicamente con la desaparición de la industria del carbón.

Participation popular

Los ex mineros tomaron parte en el proyecto de selección del artista junto a los expertos y seleccionaron por unanimidad a Jaume Plensa

Fue en 1991 cuando se cerró el pozo de Sutton Manor Colliery, el mismo pozo que en sus días buenos, a mitad de la década de los sesenta, había empleado a 1,400 personas que extraían unas 1,500 toneladas úsemana el carb a la eg Manor Memory. No parecen muchos trabajadores, 1,400, pero este pozo era el último que quedaba abierto en St. Helens, cuya economía desde finales del siglo XVIII se había basado en una minería para la que ahora no salían las cuentas según la administración, pese a las huelgas de los mineros y al hechocar de que quedabanón años para más de los mineros 40

La transformación postindustrial no fue fácil, pero los combativos ex mineros siguieron adelante. Cuando el Channel 4 y el Arts Council England lanzaron el The Big Art Project para estudiar cómo el arte público podía impactar en las vidas de la población, St. Helens consiguió ser seleccionada. Tras meses de estudios en el que participaron activamente un grupo de ex mineros junto a los expertos, se decidió por unanimidad encargar el proyecto a Jaume Plensa. Y nació Dream , una estatua que sueña, el futuro, pero que bebe del pasado, y así la cabeza de la niña refulge en blanco sobre la tierra que por dentro es negra de carbón, una visión que pudiera inspirorin a lasera nevez nuevas gene homenaje a su pasado minero.

Cusch Jumbo como Megan junto a la escultura Netflix

La escultura descansa sobre un pedestal circular con la inscripción Dream Sutton Manor, inspirada en la pequeña chapa circular que los mineros llevaban como identificación. Sobre ese pedestal caminan, se encuentran, de acercan y se alejan los protagonistas de Stay Close, junto a esa cabeza gigante formada por 54 paneles individuales, cemento blanco, dolomita española yy pigmento de dióxido de titanio para conseguir su acabado brillante y refulgente. Desde su instalación en el 2009 se calcula que unas 60,000 a 70,000 personas la visitan cada año, cifra que ha aumentado desde que a final de año se estrenó la serie. El efecto Guggenheim ahora se combina con el efecto Netflix; el sueño de los mineros está anclado en la tierra, nunca cierra, y está alcance de todos.

INFORMACIÓN REALIZADA CON LA MEMORIA DEL ST HELENS COUNCIL. PARA SABER MÁS: WWW.DREAMSTHELENS.coM