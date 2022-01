¡Tú estás llorando! Jugador se “reencuentra” con su novia fallecida gracias a Forza Horizon 5

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

No cabe duda que muchos videojuegos nos permitieron conectar con otras personas y crear recuerdos emotivos, por lo que tienen un valor especial en nuestros corazones. Forza Horizon 5, el sobresaliente título de conducción de Playgrund Games que debutó a finales de 2021, obtuvo un nuevo significado para un jugador tras la muerte de su pareja hace 2 meses.

Por si no lo sabes, los títulos de Forza se caracterizan por tener un interesante sistema bautizado Drivatar, el cual permite a los jugadores participar en carreras con sus amigos incluso cuando estos no están conectados.

Este sistema registra los movimientos y comportamientos de conducción de los jugadores, lo que permite al título emplear inteligencia artificial para hacer predicciones sobre cómo podrían actuar en una carrera. Así pues, y sobre el papel, los conductores controlados por la IA que aparecen en este modo offline emulan el comportamiento de sus contrapartes humanas.

Por si te lo perdiste: ¡Imparable! Forza Horizon 5 supera los 15 millones de jugadores en 2 meses

Con todo esto en mente, la desgarradora historia de un jugador se hizo viral hace unos días debido a que involucra este sistema de los juegos Forza.

Lo que pasa es que el usuario de TikTok @relaxitsjonas subió un emotivo video donde muestra que pudo reencontrarse con su difunta pareja gracias a que encontró su Drivatar de Forza Horizon 5.

“Mi novia falleció hace 2 meses y he buscado alguna forma de conectar con ella. Forza tiene un modo offline donde puedes conducir con tus amigos de Xbox Live y ella apareció. Le dije cómo estoy, qué tan terrible me siento sin ella y lo mucho que la extraño. Duele hablarle y no obtener una respuesta”, dice el texto del video.

Me: I fell off the latest Forza Horizon but maybe I’ll go back.

Me after this tiktok: GOTY 2021. 😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/TujNz6KLqF

— Janet Garcia (@Gameonysus) January 24, 2022