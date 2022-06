TV4 news | The United States deports 138,000 immigrants

{“4-1”: {“league”: “https:\/\/www.tvcuatro.com\/online\/4-1\/”, “Programs”:[{“produccion”:”Me Voy Pa\u00b4l Norte”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/php0miwiM.jpg”,”hora”:”20:00:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”En esta ocasi\u00f3n conoceremos de cerca a quienes migran a Estados Unidos en busca de una oportunidad mejor. Sus sue\u00f1os, sus historias de fracasos y \u00e9xitos. Todo esto y m\u00e1s en Me Voy Pa\u00b4l Norte”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”TV4 Noticias Norteam\u00e9rica”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpu3eOo2.jpg”,”hora”:”20:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”4 Noticias Norteam\u00e9rica te ofrece un amplio resumen de los acontecimientos m\u00e1s impactantes que se vivieron durante el d\u00eda, en el estado de Guanajuato y en el mundo, con la colaboraci\u00f3n de los mejores periodistas y de todos los que participan en 4 Noticias.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Desde el Forum Cultural Guanajuato”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpKpoHp4.jpg”,”hora”:”21:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”En esta ocasi\u00f3n tenemos el gusto de presentar al Trio de la Orquesta Sinf\u00f3nica Nacional. Escucharemos su interpretaci\u00f3n de la m\u00fasica de c\u00e1mara m\u00e1s popular de Haydn, Suk y de Falla.\r

Recuerda que puedes volver a disfrutar de esta transmisi\u00f3n a trav\u00e9s del 4.2 de tu se\u00f1al digital. [Piano – Argentina Dur\u00e1n, Viol\u00edn – Isabel Arriaga, Violonchelo – Ivan Koulikov]”,” Chapter: {” Chapter “:” “,” Abstract “:” “}}, {” Production “:” Europe in Concert “,” Photo “:” https: \ / \ / www.tvcuatro. com \ / images \ / producciones \ /phpMg8cIm.jpg “,” time “:” 22:30:00 “,” duration “:” 01:00:00 “,” synopsis “:” Europe in concert, the new music space Where are the best pop and rock musicians in Europe. “,” chapter “,” chapter “:” abstract “:” “}}, {“production “:” self-sustainability “,” image: “https: \ / \ / www.tvcuatro.com \ /images\/producciones\/php2kqoYD.jpg”, “time”: “23:30:00”, “duration”: “00:30:00”, Summary: “How do our decisions affect the natural environment? What can we Do we improve the environment?Documentary filmmaker El\u00edas S\u00e1ez and anthropologist Violetta Ram\u00edrez travel to different parts of Argentina in search of solutions to the most pressing environmental problems.Stories that show another way to live in the present, focusing on the future of our planet.Climate change, Water, agroecology, health, litter as a resource, energy transformation and other topics. “,” Chapter: {“Chapter”: “Education for Transformation. C12 “,” Abstract “:” How to raise generations that are most connected, respectful, and empathetic to humanity and its resources How do we change the way we engage with nature?A journey through the country of Argentina to learn about the opinions and experiences of teachers, architects, and school administrators where environmental awareness is abec\u00e9 for education.”}}]},”4-2”: {” league “: “https:\/\/www.tvcuatro.com\/online\/4-2\/”, “Programs”:[{“produccion”:”Enlace Migrante”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpvIGv3L.jpg”,”hora”:”20:00:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”TV4 se convierte en un enlace de emociones entre los migrantes y los guanajuatenses; por ello Enlace Migrante presenta entrevistas y el desarrollo de los municipios del Estado de Guanajuato.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Por amor al arte”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpfpVBiJ.jpg”,”hora”:”20:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”Tania Preciado charla con importantes art\u00edfices de la vida art\u00edstica y cultural de la regi\u00f3n, el pa\u00eds y el mundo para acercarte a su vida y obra. Historias que inspiran, Por amor al arte\u2026″,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”TV4 Noticias Norteam\u00e9rica”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpu3eOo2.jpg”,”hora”:”21:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”4 Noticias Norteam\u00e9rica te ofrece un amplio resumen de los acontecimientos m\u00e1s impactantes que se vivieron durante el d\u00eda, en el estado de Guanajuato y en el mundo, con la colaboraci\u00f3n de los mejores periodistas y de todos los que participan en 4 Noticias.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”La Azotea”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/php6vxZyL.jpg”,”hora”:”22:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”HELLO EVERYBODY! \u00a1S\u00fabete a La Azotea!\r

Gabo y Luis son anfitriones de este programa lleno de diversi\u00f3n y buena vibra; pel\u00edculas, m\u00fasica, videojuegos y los temas m\u00e1s virales, con invitados y especialistas bastante chidos.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Identidad en movimiento”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/php6yIyeZ.jpg”,”hora”:”23:30:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”En este programa podr\u00e1s conocer las danzas y las tradiciones ma\u0301s representativas del estado de Guanajuato, llevando al espectador por un maravilloso viaje lleno de historia, color y tradicio\u0301n. A trave\u0301s de los ojos de los pobladores y los bailarines, observaremos su continua lucha por preservar todo aquello que hacen \u00fanicos estos pequen\u0303os rincones de Guanajuato.”,”capitulo”:{“capitulo”:”Bailes del R\u00edo Lerma y Guanajuato colonial. C5″,”sinopsis”:”En esta ocasi\u00f3n TV4 estuvo en Valle de Santiago, donde pudimos apreciar las siguientes danzas:\r

El Barretero, El Mosco, Jarabe Gatuno, Los Chinacos, La V\u00edbora, El C\u00f3cono y Los Panaderos.”}}]}, “4-3”: { “league”: “https: \ / \ / www.tvcuatro.com \ / online \ / 4-3 \ /”, “Programs”:[{“produccion”:”Bravos de Le\u00f3n”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpT9lfgT.jpg”,”hora”:”19:00:00″,”duracion”:”03:00:00″,”sinopsis”:”TV4 transmitir\u00e1 los partidos del Club Bravos de Le\u00f3n, en su regreso a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), a trav\u00e9s del canal 4.3 Aqu\u00ed podr\u00e1s disfrutar de estos encuentros.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Zona activa”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpHX039y.jpg”,”hora”:”22:00:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”Espacio dedicado al fomento de la cultura f\u00edsica entre la poblaci\u00f3n, en donde los expertos guiar\u00e1n al televidente paso a paso a trav\u00e9s de ejercicios, rutinas y consejos pr\u00e1cticos que les permitan lograr un estilo de vida saludable y activo.”,”capitulo”:{“capitulo”:”El ejercicio y sus componentes. C4″,”sinopsis”:”En este cap\u00edtulo aprenderemos que en nuestro d\u00eda a d\u00eda siempre tenemos una infinidad de retos que demandan gasto de energ\u00eda, concentraci\u00f3n y fuerza; haciendo que perdamos o ganemos habilidades, pero siempre podremos entrenar el cuerpo para poder lograr una mejor aptitud f\u00edsica.”}},{“produccion”:”Un Gol al Arcoiris”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/php8PEe9c.jpg”,”hora”:”22:30:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”Se trata de una serie period\u00edstica\/documental que recorre los \u00e1mbitos futbol\u00edsticos donde aprenden a jugar los ni\u00f1os y las ni\u00f1as, donde se relacionan con los adultos y aprenden a formar parte de un deporte colectivo. Un recorrido por aquellos lugares donde el f\u00fatbol se constituye en \u00e1mbito pedag\u00f3gico y donde se inculca y desarrolla un inmenso abanico de valores y principios humanos. Un abanico que va desde el amor por la infancia y la b\u00fasqueda del placer, hasta la violencia m\u00e1s cruel y la b\u00fasqueda del \u00e9xito.”,”capitulo”:{“capitulo”:”F\u00fatbol cueste lo que cueste. C6″,”sinopsis”:”Se trata de una serie period\u00edstica\/documental que recorre los \u00e1mbitos futbol\u00edsticos donde aprenden a jugar los ni\u00f1os y las ni\u00f1as, donde se relacionan con los adultos y aprenden a formar parte de un deporte colectivo. Un recorrido por aquellos lugares donde el f\u00fatbol se constituye en \u00e1mbito pedag\u00f3gico y donde se inculca y desarrolla un inmenso abanico de valores y principios humanos. Un abanico que va desde el amor por la infancia y la b\u00fasqueda del placer, hasta la violencia m\u00e1s cruel y la b\u00fasqueda del \u00e9xito.”}},{“produccion”:”Que lo digan ell4s”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpNU5UNp.jpg”,”hora”:”23:00:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”En este programa TV4 ofrece informaci\u00f3n deportiva exclusivamente para la mujer, con un toque din\u00e1mico y fresco, bajo la conducci\u00f3n de Julieta M\u00e9ndez, Chantall Torres, Shanelly Guzm\u00e1n y Diana Le\u00f3n.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Diario de un aventurero”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpHsd4On.jpg”,”hora”:”23:30:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”En este programa te mostraremos la cara de Chiapas poco conocidas, pero que dejan maravillados a propios y extra\u00f1os. \u00a1Te invitamos a esta gran aventura!”,”capitulo”:{“capitulo”:”La Selva Lacandona. Cap. 7″,”sinopsis”:”Documental que trata sobre la selva Lacandona de noche, comienza con un viaje a la Ciudad de Palenque, nos describe la flora y la fauna que se aprecia en la selva.”}}]}, “4-4”: { “league”: “https: \ / \ / www.tvcuatro.com \ / online \ / 4-4 \ /”, “Programs”:[{“produccion”:”Quinto y sexto de primaria”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpB84uQt.jpg”,”hora”:”20:00:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”Clases para ni\u00f1os de quinto y sexto de primaria.”,”capitulo”:{“capitulo”:”Clases”,”sinopsis”:”Clases”}},{“produccion”:”Sexto de primaria”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpA5pY3h.jpg”,”hora”:”20:30:00″,”duracion”:”02:00:00″,”sinopsis”:”Clases para alumnos de sexto de primaria.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Ingenio TV”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpo3mmOC.png”,”hora”:”22:30:00″,”duracion”:”01:30:00″,”sinopsis”:”Transmisi\u00f3n de programas educativos, de divulgaci\u00f3n y culturales enfocados en la difusi\u00f3n de educaci\u00f3n a distancia a los televidentes con el objetivo de ser una se\u00f1al que \”afianza la calidad educativa con el desarrollo de valores, habilidades y las competencias b\u00e1sicas que impulsan el aprendizaje permanente\”.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}}]}}