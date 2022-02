Ufotable produjo un video promocional para el videojuego Tales of Arise — Kudasai

En la cuenta official de Twitter para el videojuego de Bandai Namco Entertainment, Tales of Aris, se publicó un nuevo video promocional producido por los estudios Ufotable (Kimetsu no Yaiba: Fate/Stay Night). Cabe recordar que estos estudios se encargaron también de las animaciones dentro del videojuego.

Bandai Namco Entertainment lanzó el videojuego Tales of Aris para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC a través de Steam el pasado 10 de septiembre en Occidente y el 9 de septiembre en Japón. El videojuego estaba originalmente programado para lanzarse en 2020, pero Bandai Namco Entertainment retrasó el videojuego más allá de 2020 “debido a la ambiciosa naturaleza del proyecto. Yusuke Tomizawa (God Eater) se ha hecho cargo del equipo de desarrollo de la franquicia a partir de Tales of Aris. Minoru Iwamoto, artista del equipo de la Franquicia Tales Of desde hace mucho tiempo, ha sido director de arte por primera vez en la franquicia.

Sinopsis de Tales of Arise

Tales of Arise tiene lugar en un sistema solar que contiene los dos planetas vecinos de Dahna y Rena. Los habitantes de Dahna siempre han reverenciado a sus vecinos planetarios de Rena -un planeta que pueden ver claramente en su cielo- como tierra de los justos y divinos. Para los habitantes de Dahna, las leyendas y los conocimientos sobre Rena y sus habitantes se han transmitido durante innumerables generaciones y, con el tiempo, se han convertido en hechos en sus mentes que, en real habitidad, han enmascarado una cruel los real Dahna. Durante 300 años, los habitantes de Rena han gobernado Dahna, saqueando el planeta de sus recursos y despojando a su gente de su dignidad y libertad. Tales of Arise comienza con dos personas, nacidas en mundos diferentes, cada una de las cuales anhela cambiar su destino y crear un nuevo futuro para sí mismas y quizás para su pueblo. Con un original elenco de personajes, una dramática historia, combates dinámicos, entornos impresionantes y algunos elementos clásicos de Tales of, Tales of Arise marca un nuevo comienzo para la famosa franquicia de JRPG.

Fuente: Cuenta Official de Twitter

©BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT