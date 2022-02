Uganda y Tanzania finalizan términos para proyecto de oleoducto y perforación petrolera

Uganda y Tanzania firmaron un acuerdo con compañías petroleras chinas y francesas esta semana para finalizar los términos de un proyecto de perforación y oleoducto de $10 mil millones. Los patrocinadores del proyecto dicen que marcará el comienzo del desarrollo económico en toda la región. Pero los activistas de Uganda dicen que las quejas de las comunidades afectadas por el proyecto no están siendo escuchadas.

Las organizaciones de la sociedad civil han levantado las banderas rojas nuevamente, un día después de que los funcionarios de Uganda y Tanzania pusieran tinta en papel para lo que llaman la Decisión Final de Inversión.

La medida abre el camino para la construcción y el desarrollo del Oleoducto de Petróleo Crudo de África Oriental que conecta los futuros campos petroleros en Uganda con la ciudad portuaria de Tanga, en Tanzania.

Sin embargo, las organizaciones de la socioedad ​​civil de Uganda, bajo su paraguas Stop EACOP, dicen que el proyecto de $ 3.5 mil millones viola los derechos de las comunidades alrededor del lago Albert, donde se llevará a cabo la extracción de petróle.

En 2021, la ONG Instituto Africano para la Gobernanza Energética, que brinda apoyo legal a las comunidades afectadas, fue allanada dos veces por presuntamente operar sin licencia.

El director ejecutivo de la ONG, Dickens Kamugisha, dice que los ataques estaban destinados a silenciarlos por exigir ver documents clave y plantear cuestiones como los derechos de propiedad de las personas.

Kamugisha le dice a la VOA que los lugareños pueden recibir una compensación por la pérdida de su propiedad, pero no tuvieron muchas oportunidades de negociar.

“Se les obliga abrir cuentas bancarias. Pero incluso aquellos que han abierto, no reciben el dinero”, dijo Kamugisha. “Muchas personas no han llegado a un acuerdo sobre las tasas de compensación, pero se les dice que tienen que recibir lo que esté disponible. Entonces, las comunidades todavía están agraviadas. No mecanismos de atención de quejas. Los tribunales no funcionan, por lo que la gente está indefensa. Se ha hecho que la gente se vuelva aún más pobre, miserable y desesperada”.

El acuerdo de esta semana fue firmado entre Uganda, Tanzania, la empresa francesa Total Energies y China National Offshore Oil Corporation.

Total Energies se enfrenta a una demanda en Francia por no haber evitado las violaciones de los derechos humanos y los daños ambientales relacionados con el proyecto.

La perforación y el oleoducto se han retrasado durante años, y el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, señaló que una de las razones del retraso fue la presión ejercida sobre Total Energies por parte de grupos de la sociedad civil.

Museveni ha sido desdeñoso con los grupos, describiendo a los miembros como personas desempleadas que se mueven sin rumbo fijo.

Van y hacen campaña. Dicen que los ugandeses no permiten que las ONG inspeccionen las operaciones petroleras en el lago Albert”, dijo Museveni. Están ocultando algo. Entonces, hago un llamado a los ugandeses ya los gobiernos locales en Buliisa, Kikube, en Nwoya, que dejen que las ONG se vayan y duerman en el monte si quieren”.

Cuando esté terminado, se espera que el oleoducto transporte alrededor de 60,000 barriles de petróleo a Tanzania por día.

El vicepresidente de Tanzania, Phillip Mpango, expresó su esperanza de que todas las partes se adhieran a las leyes laborales y ambientales.

“Por lo tanto, espero escuchar que están comprometidos an implementar este proyecto de manera ejemplar”, dijo Mpango. “Teniendo en cuenta la ecología y los derechos de las comunidades locales”.

Los depósitos de petróleo de Uganda se descubrieron por primera vez en 2006 y se estiman en 6.500 millones de barriles. Suponiendo que la perforación y el oleoducto sigan adelante, se espera que las exportaciones comiencen en 2025.