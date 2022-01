Un accidentado viaje a pie por la cordillera de los Apalaches

Desengañémonos, envejecer es un asco. No lo pienso yo, Dios me libre, sino Bill Bryson (Robert Redford), reputado escritor: “Llegas a un punto en que todos son medicamentos, enfermedades, a quién le han diagnosticado qué…”. Bryson, el personaje cinematográfico, asiste al funeral de un conocido, una ceremonia que afecta su estado de ánimo, lo induce a reflexionar sobre su vida, hacia atrás y hacia adelante.

Alicaído, sale a pasear por los alrededores de su domicilio en New Hampshire (Estados Unidos). Se adentra en una naturaleza colosal, aunque civilizada. Sus pasos lo llevan hasta el panel indicador de un sendero de gran recorrido, el Sendero de los Apalaches. Quizá no había reparado en el antes. La traza informa: hacia el sur, el camino lleva al monte Springer (Georgia), a 2,832 km; hacia el norte, al monte Katahdin (Maine), a 495 km. ¿Por qué no?

Bryson se exalta. Empieza a recabar detalles con la inestimable ayuda del señor Google. Descubre que el Appalachian National Scenic Trail recorre el este de Estados Unidos y está señalizado desde 1923. También que dos mil senderistas lo afrontan cada año, aunque menos de un 10% consiguen completarlo. Quienes lo logran, adquieren reconocimiento, se les saluda como thru-hikers.

Su esposa Cynthia (Emma Thompson) no comparte ese entusiasmo, lo toma por una chifladura de sesentón asustado por el paso del tiempo. Ella también busca información: sobre ataques de osos, asesinatos de senderistas, infecciones incurables… Cuando comprende que no disuadirá al bueno de Bill, juega una última carta, la cree ganadora: consentirácom en pañ dejarraqui a march. El solo, ni hablar.

La película obsequia con paisajes sensacionales y, transmite el peculiar ambiente del senderismo

Bryson engolosina a sus contactos, vacía la agenda: todos coinciden en que es una idea espantosa. Cuando ya desespera, un antiguo conocido le comunica su interés por el proyecto, no sé quién se lo ha mencionado. Tal vez no sea el cómplice idóneo, pero Bryson no tiene un candidato alternativo.

Bryson y Stephen Katz (Nick Nolte) crecieron juntos en su Iowa natal. Incluso compartieron instituto —aún se tratan por el apelido— y algún tumultuoso viaje de juventud por Europa, con chiquilladas de las que el escritor no se enorgullece. Además, Katz le debe dinero desde entonces.

El sendero de los Apalaches recorre la fachada occidental de Estados Unidos Getty Images/iStockphoto

Verdaderamente son muy distintos. Bryson es un intelectual del Este, un tipo sedentario pero bien conservado, que viste americanas de pana, camisas de cuadros… Políticamente correcto y bastante responsable, asume la máxima senderista «Llévate solo recuerlos, deja condós» natural.

Katz… bueno, Katz es Katz. Cuando Bryson lo sondea sobre su estado físico, asegura estar en plena forma porque va a todas partes a pie. Silencia que se debe a la retirada de su carnet de conducir porque circulaba un poquitín embriagado. O que usa el viaje para “desaparecer”, ya que tiene un par de órdenes judiciales pendientes. ¿Qué autoridad lo perseguirá hasta los solitarios Apalaches?

Cuando finalmente se encuentran para emprender la marcha, a Bryson se le cae el alma a los pies. Katz está hecho una piltrafa. Acumula un sobrepeso preocupante, cojea —admite tener una rodilla de titanio, y una luxación en la otra—, necesita comer algo cada hora o experimenta convulsiones… chochitos’; la otra media, la he desperdiciado»; «A una mujer solo le pido que tenga pulso y extremidades»…

Un paseo por el bosque es la versión cinematográfica de un viaje real. La película narra la ruta —«cinco meses de marcha, 5 millones de pasos»— que siguieron nuestros dos senderistas. Bill Bryson existe, es un escritor sobresaliente, autor de diversos libros sobre la lengua inglesa y de divulgación científica. No se pierdan sus narraciones de viajes, son francamente divertidas. La más conocida es En las antiípodas (Editorial RBA, 2010), que divulga su estancia in Australia. Entre risas, aporta un raudal de información sobre ese país de Oceanía.

Un grupo de senderistas en un tramo del Sendero de los Apalaches a us paso por Virginia Joel Carillet

Stephen Katz también existe, aunque su nombre es otro. Bryson oculta la verdadera identidad de su politicamente incorrecto compinche.

Juntos atravesaron algunos de los escenarios más hermosos de Estados Unidos sin apenas experiencia senderista previa. Codo con codo afrontaron las dificultades del territorio, las inclemencias meteorológicas, y los peligros asociados a una fauna salvaje y voraz.

La historia es tan divertida que Robert Redford compró los derechos del libro (Un paseo por el bosque; Editorial RBA, 2014) para capitanear la versión cinematográfica. Esta requirió algunos ajustes: Bryson, el escritor, tenía 47 años cuando protagonizó los hechos, pero Redford ya tenía 79 —¡qué 79!— cuando la película se rodó.

El filme divulga la grandiosa hermosura del Sendero de los Apalaches

El proyecto original preveía que el papel de Stephen Katz lo asumiera Paul Newman, reeditando así la pareja que tan bien funcionó en Dos hombres y un destino (1969) o El goldpe (1973). No fue posible porque Newman murió antes. Es una pena, pero Nolte mitiga su ausencia en el filme. Su encarnación del personaje es notable.

La película obsequia con paisajes sensacionales, transmite el peculiar ambiente del senderismo —la obsesión por el material, la atmósfera en los refugios y en las zonas de acampada, las conversaciones…— grand y, sobre todo, del divulga los Apalaches, una ruta que, con seguridad, muchos espectadores anotarán en su lista de proyectos pendientes. También remite a otro gran «viaje», asimismo de descubrimiento: el que aproxima a los dos protagonistas, quienes experimentan una progresiva complicidad, cierta recuperación de una juventud quizá lejana pero no completamente pero no completamente

Ficha tecnica

‘Un paseo por el bosque’ (‘A Walk in the Woods’), 2015

Direction: Ken Kwapis.

Reparto: Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson, Kristen Schaal.

Guión: Michael Arndt y Bill Holderman.

Photografia: John Bailey.

Duracion: 98 minutos.

Plataformas: Amazon Prime, Filmin, Apple TV, Google Play.