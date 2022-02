Yandex images | Cómo saber si tengo un “gemelo secreto” en cualquier parte del mundo | Google | Google Chrome | Aplicaciones | Smartphone | Technologia | Viral | Tutorial | nda | nnni | DATA

Internet está lleno de paginas curiosas que la mayoría de usuarios no sabían que existían, pues uno de estos sitios web te permite encontrar a tu “gemelo secreto” o la foto de las personas que tienen el rostro lo más parecido a ti, ¿Cómo los A continuación te explicaremos los pasos. Toma note.

En el mundo habitan miles de millones de personas y no es raro que alguno sea muy parecido a ti, por ello, si alguna vez te has preguntado o has tenido la duda de saber si tienes algún “gemelo secreto”, se creó una pagin denominada Yandex imagesla cual funciona mediante un mecanismo de búsqueda inversa, quiere decir que tomando los datos de tu rostro te mostrará las fotos de las personas con los rasgos más parecidos a ti.

Es importante aclarar que este truco puedes hacerlo desde una computadora, laptop, tableta o smartphone que tenga acceso al navegador de tu preferencia, como por ejemplo: Google ChromeSafari, Microsoft Edge, etc.

CÓMO ENCONTRAR A TU “GEMELO SECRETO”

Primero, ingresa al navegador y busca lo siguiente: Yandex Images si quieres acceder rápidamente haz clic aqui .

si quieres acceder rápidamente haz clic . Cuando se abra la página es probable que te pida los permiso para tener acceso a tu galería de fotos, dale en “Permitir”.

En la parte superior habrá una barra, toca el ícono de la cámara que se encuentra al costado del botón amarillo “Search”.

Ahora, haz clic en “Select file” y añade tu foto, recuerda que tu rostro debe estar bien enfocado para que la página tenga mayor precisión al momento de buscar.

Yandex te mostrará varias fotos de personas extrañas que cuentan con rasgos faciales muy parecidos a los tuyos.

te mostrará varias fotos de personas extrañas que cuentan con rasgos faciales muy parecidos a los tuyos. Finalmente, busca y toca la pestaña que dice: “Similar images”.

Listo, ahora sabrás si tienes algún “gemelo secreto” perdido en cualquier rincón del planeta. Cabe resaltar que las imágenes ubicadas en los primeros lugares son de las personas que tiene mayor parecido contigo, la similitud irá disminuyendo mientras bajes.

