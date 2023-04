It is common that you tras ingerir varias cervezas o copas una persona se vea afectada por los efectos del alcohol; sin embargo, hay personas que podrían experimentar las mismas reacciones en su cuerpo sin ni siquiera haber ingerido una sola gota de alguna bebida embriagante.

Aunque pareciera algo imposible de suceder, la realidad es que existe una rara enfermedad que hace que el cuerpo se emborrache con solo consumir algunos alimentosy no nos referimos a una gelatina with rompope, pastel envinado o cualquier otro producto with alcohol, sino al hecho de ingerir carbohidratos.

It’s a deal Syndrome of automatic fermentation (ABS, for sus siglas en inglés) o autodestilación síndrome, el cual hace que el consumo de carbohidratos produzca alcohol de forma endógena dentro del testino.

This is a person who feels like this emborracha for the simple hecho de consumir alimentos ricos en almidón o en azúcares libres, for lo que llega a experimental sintomas characters de la Embriaguez como la mente nublada, irritación, depresión y lagunas en la memoria.

El Syndrome of automatic fermentation fue detectado por primera vez en 2017 por el Centro Medico Universitario de Richmond, en Nueva York, Estados Unidos, donde los doctors determinaron que se debió a una exposición a antibióticos que causó un crecimiento anormal de los hongos Candida y S. cerevisiae en su testino , éste último es conocido como la levadura que fermenta carbohidratos para producir algunos tipos de cerveza.

Para tratarlo, el paciente fue sometido a una application of antifungicos y una suspension parcial de carbohidratos, por lo que aproximadamente un año y media después de recibir tratamiento se encuentra asintomatico y ha retomado su vida normal.

Cabe señalar que el Syndrome of automatic fermentation es un padecimiento bastante inusual, por lo que son pocos casos registrados en el mundo; sin embargo, la doctora Barbara Cordell, investigadora de la Universidad de Panola, en el estado de Texas, Estados Unidos ha revelado que en los últimos años ha recibido hasta 600 llamadas de personas que dicen tener dicho padecimiento.

Otra rara enfermedad relacionada with el alcohol

Ademas del Syndrome of auto-destinationotro padecimiento que ha tomado relevancia en los últimos años es la enfermedad hepatica no alcoholica, mejor conocida como hígado graso no alcoholico (NAFLD, por sus siglas en inglés, la cual ha superado a la cirrosis o enfermedad hepatica por el excesivo consumo de alcohol .

He said that this enfermedad affected a alrededor of millions of people in a multitude of people and inicialmente no sintoma alguno, pero en algunos casos, y con el tiempo, termina desarrollando circus avanzada y hasta cáncer de hígado, lo que puede llegar a tener a desenlace fatal.

Dicho padecimiento fue descubierto en an estudio publicado por la revista Cell Metabolism, the cual sugiere que una cepa concreta de la bacteria Klebsiella pneumoniae se encontraría en grandes cantidades en los individuos que sufren de hígado graso.

Asimismo, encontraron que suministrar glucosa oral o alimentos ricos en azúcares libres en pacientes que sufren hígado graso no alcoholico puede dar lugar a una embriaguez sin la necesidad de haber ingerido alcohol._ Con información de BBC y El Español