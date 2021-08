China continues to top the Olympic medal table for Tokyo 2020

China remains at the top of the medal table with 24 gold medals, followed by the United States with 20, and Japan with 17, at the Olympic Games Tokyo 2020.

After completing the ninth day, the medal table underwent changes as the United States removed Japan from second place.

The Olympic medal table after nine days of competition is as follows:

China: 24 gold / 14 silver / 13 bronze

US 20 Gold / 23 Silver / 16 Bronze

Japan: 17 gold / 5 silver / 9 bronze

Australia: 14 gold / 3 silver / 14 bronze

Russian Olympic Committee: 12 gold / 19 silver / 13 bronze

Great Britain: 10 gold / 10 silver / 12 bronze

France: 5 gold / 10 silver / 6 bronze

South Korea: 5 gold / 4 silver / 8 bronze

Italy: 4 gold / 8 silver / 15 bronze

Netherlands: 4 golds / 7 silver / 6 bronze

Germany: 4 gold / 4 silver / 11 bronze

New Zealand: 4 gold / 3 silver / 4 bronze

Czech Republic: 4 gold / 3 silver / 1 bronze

Canada: 3 gold / 4 silver / 7 bronze

Switzerland: 3 gold / 4 silver / 5 bronze

Croatia: 3 golds / 2 silver / 2 bronze

Chinese Taipei: 2 gold / 4 silver / 4 bronze

Brazil: 2 gold / 3 silver / 5 bronze

Hungary: 2 gold / 2 silver / 2 bronze

Slovenia: 2 gold / 1 silver / 1 bronze

Ecuador: 2 gold

Kosovo: 2 oro

Qatar 2 gold

Spain: 1 gold / 2 silver / 1 bronze

Georgia: 1 gold / 3 silver / 1 bronze

Romania: 1 gold / 3 silver

Sweden: 1 gold / 3 silver

Venezuela: 1 gold / 3 silver

Hong Kong: 1 gold / 2 silver

South Africa: 1 gold / 2 silver

Slovakia: 1 gold/2 silver

Austria: 1 gold / 1 silver / 3 bronze

Denmark: 1 gold / 1 silver / 1 bronze

Serbia: 1 gold / 1 silver / 2 bronze

Belgium: 1 gold / 1 silver / 1 bronze

Jamaica: 1 gold / 1 silver / 1 bronze

Norway: 1 gold / 1 silver / 1 bronze

Poland: 1 gold / 1 silver

Tunisia: 1 gold / 1 silver

Ireland: 1 gold/2 bronze

Israel: 1 gold / 2 bronze

Turkey: 1 gold/2 bronze

Belarus: 1 gold / 1 bronze

Estonia: 1 gold / 1 bronze

Fiji: 1 gold / 1 bronze

Uzbekistan: 1 gold / 1 bronze

Bermuda: 1 gold

Ethiopia: 1 gold

Greece: 1 gold

Iran: 1 gold

Latvia: 1 gold

Philippines: 1 gold

Thailand 1 gold

Colombia: 2 silver / 1 bronze

Dominican Republic: 2 silver

Ukraine: 1 silver / 5 bronze

Indonesia: 1 silver / 2 bronze

Mongolia: 1 silver / 2 bronze

Cuba: 1 silver / 1 bronze

India: 1 silver / 1 bronze

Portugal: 1 silver / 1 bronze

San Marino: 1 silver / 1 bronze

Uganda 1 Silver / 1 Raj

Bulgaria: at once

Jordan: 1 silver

Macedonia: 1 silver

Turkmenistan: 1 silver

Kazakhstan: 3 bronze

Mexico: 3 bronze

Azerbaijan: 2 bronze

Egypt: 2 bronze

Argentina: 1 bronze

Ivory Coast: 1 bronze

Finland: 1 bronze

Kuwait: 1 bronze

Malaysia: 1 bronze (Tilam)