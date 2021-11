NASA selects easy-to-use machines to introduce new science about the moon. Madrid Complex for Deep Space Communications

Illustration of the intuitive instrumental Nova-C lander for the IM-3 mission, which brought four NASA probes to Reiner Gamma. Credits: Intuitive machines.

La NASA otorgó a Intuitive Machines de Houston un contrato para entregar investigación -incluidas investigaciones científicas y una demostración de tecnología- a la Luna en 2024. La entrega comercial es parte de la iniciativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA y el programa Artemisa. Las investigaciones a bordo del módulo de aterrizaje Nova-C de Intuitive Machines están destinadas a Reiner Gamma, una de los lugares naturales más distintivos y enigmáticos de la Luna. Conocido como un remolino lunar, Reiner Gamma se encuentra en el borde occidental de la Luna, visto desde la Tierra, y es uno de los remolinos lunares más visibles. Los científicos continúan aprendiendo qué son los remolinos lunares, cómo se forman y su relación con el campo magnético de la Luna. "Esta entrega a la Luna ayudará a Estados Unidos a expandir nuestras capacidades y aprender más sobre esta interesante región", dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington. “Observar los remolinos lunares puede darnos información sobre el entorno de radiación de la Luna y quizás cómo mitigar sus efectos. Con más y más demostraciones de ciencia y tecnología en la superficie lunar, podemos ayudar a prepararnos para misiones de astronautas sostenibles a través de Artemisa”. Intuitive Machines recibirá 77,5 millones de dólares por el contrato y es responsable de los servicios de entrega de extremo a extremo, incluida la integración de la carga útil, la entrega desde la Tierra a la superficie de la Luna y las operaciones de carga útil. Este es la tercera tarea del premio de Intuitive Machines, la primera de las cuales es una entrega a Oceanus Procellarum en la Luna durante el primer trimestre de 2022. Este premio es el séptimo premio de trabajo de entrega en superficie otorgado a un socio de CLPS. "Estas investigaciones muestran cómo CLPS es capaz de entregar cargas útiles a la superficie lunar que abordarán nuestros principales objetivos científicos para la exploración y el descubrimiento de la Luna", dijo Chris Culbert, gerente de la iniciativa CLPS en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston. "Nuestro objetivo es aprender más sobre los remolinos lunares y este manifiesto de carga útil está diseñado para obtener datos exclusivos de la característica geográfica de Reiner Gamma". Se espera que las cuatro investigaciones que Intuitive Machines entregará a Reiner Gamma tengan una masa de aproximadamente 90 kg e incluyan: - Lunar Vertex se encuentra entre las selecciones de cargas útiles e investigaciones de investigación en la superficie de la luna (PRISM) de la NASA. Es una combinación de cargas útiles del módulo de aterrizaje estacionario y un rover que realizará mediciones detalladas del campo magnético, el entorno del plasma y las propiedades del regolito. Los datos del módulo de aterrizaje y el rover aumentarán las observaciones recopiladas en órbita. Combinadas, las observaciones ayudarán a mostrar cómo se forman y evolucionan estos misteriosos remolinos lunares, y cómo se conectan a los campos magnéticos locales en las mismas regiones. Lunar Vertex está financiado a través de la Dirección de Misión Científica de la agencia y está dirigido por el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins en Laurel, Maryland. - La Exploración Robótica Cooperativa Autónoma Distribuida (CADRE) consiste en robots móviles programados para trabajar como un equipo autónomo para explorar la superficie lunar, recopilar datos y mapear diferentes áreas de la Luna en 3D. CADRE utiliza su unidad de medición inercial, cámaras estéreo y un sensor solar para rastrear la posición de cada robot mientras exploran la superficie lunar. CADRE está financiado por el programa Game Changing Development de la NASA, bajo la Dirección de Misión de Tecnología Espacial de la agencia, y está dirigido por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA en Pasadena, California. - El retrorreflector MoonLIGHT es un retrorreflector láser, que refleja los rayos láser enviados desde la Tierra, directamente de vuelta desde la Luna, a los receptores en la Tierra. Esto permite una medición muy precisa de las distancias entre el reflector y la estación terrestre. Esta técnica se puede utilizar para investigar la relatividad, la dinámica gravitacional del sistema Tierra-Luna y el interior lunar profundo. MoonLIGHT está gestionado por la Agencia Espacial Europea (ESA). - Lunar Space Environment Monitor (LUSEM) utiliza un par de aberturas para detectar partículas de alta energía en la superficie lunar. LUSEM monitorizará las variaciones en el entorno espacial cercano a la superficie cuando la Luna esté dentro y fuera de la cola magnética de la Tierra, es decir, el extremo final de los campos magnéticos que rodean nuestro planeta, que puede servir como un amortiguador para la radiación entrante. LUSEM es administrado por el Instituto Coreano de Astronomía y Ciencias Espaciales (KASI) en Corea del Sur. A medida que la NASA continúa con los planes para múltiples entregas comerciales a la Luna, las cargas útiles futuras que se pueden entregar con CLPS también podrían incluir otros rovers, fuentes de energía y experimentos científicos, incluidas demostraciones de tecnología que luego se incorporarán al programa Artemis. Para obtener más información sobre CLPS, pinchar aquí. Noticia original (en inglés). Edición: C. Gutiérrez.