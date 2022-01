8 hábitos de bienestar naturales que lo mantendrán mentalmente saludable y feliz

En nuestra vida, estamos constantemente regulando nuestra salud emocional, espiritual, intelectual, física, ambiental, financiera, ocupacional y social. Estas ocho dimensiones regulan nuestro funcionamiento, y cualquier persona puede experimentar deficiencias en su salud cuando no están equilibradas y bien gestionadas. El impacto de esto afecta nuestra capacidad para lograr un éxito óptimo y lograr nuestros objetivos generales de vida.

Como psicoterapeuta especializado en el tratamiento de la salud mental y el abuso de sustancias durante muchos años en varios entornos, he tenido mucha experiencia personal asesorando a los clientes sobre las desventajas, los efectos secundarios results y los s y los psicotrópicos tradicionales o “grandes”. medicamentos farmacéuticos. He aprendido que la mayoría de los tratamientos de salud mental occidentalizados no vienen sin el costo de varios otros desagradables. Con demasiada frecuencia, los tratamientos modernos de salud mental y nuestra sociedad moderna nos enseñan que necesitamos soluciones breves e inmediatas para nuestra salud. Sin embargo, esta idea care de abordar los problemas centrales y las transformaciones naturales que apoyan y mantienen la salud mental y los estados de bienestar positivos.

La curación de la salud mental y la salud óptima comienzan con las formas naturales en que se cuida y administra su vida diaria dentro de las ocho dimensiones del bienestar. Las soluciones de estilo de vida integrador natural cran comportamientos sostenidos que le permiten administrar mejor su salud y evitar muchos problemas y condiciones de salud.

Las siguientes recomendaciones son formas naturales de desarrollar y mantener un estado de bienestar positivo.

1. Alimentación a base de plantas

Las últimas décadas de revelación de las industrias alimentaria y agrícola han provocado un enfoque en los beneficios a largo plazo de la alimentación basada en plantas. Comer a base de plantas significa comer alimentos naturales, sin refinar y sin procesar. Esto incluye alimentos que provienen de plantas y semillas, granos integrales, nueces, frijoles y legumbres. Para nuestra salud mental, la alimentación basada en plantas afecta el complejo ecosistema de bacterias y microorganismos en nuestro tracto gastrointestinal. A través de la comunicación con las hormonas y los nervios del cerebro, el tracto gastrointestinal o “intestino” afecta nuestros niveles de estrés y bienestar emocional y lo transmite a nuestro cerebro.

Mediante la creación de un entorno “intestinal” interno saludable, su cuerpo comunica ese estado saludable de ser a su cerebro y viceversa. Cuando nuestra salud gastrointestinal no es óptima, esto se traduce en la fuerza y ​​el estado de nuestra salud mental. Si su “instinto” no está contento, su salud mental tampoco estará muy lejos. Comer plants y verduras consume menos energía de sus sistemas internos para digerir, procesar y filtrar. Esto afecta su estado de ánimo y sus niveles de energía.

2. Ejercicio ligero, moderado y de alta intensidad con moderación

La actividad física no solo te hace sentir bien físicamente, sino que también mejora el funcionamiento de tu salud mental. El ejercicio regular mejora su salud mental al reducir la ansiedad, la depresión, los estados de ánimo negativos y mejorar su autoestima y funcionamiento cognitivo. Cuando hace ejercicio, aumenta la circulación sanguínea en su cerebro e influye en el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) del cerebro para comunicarse con varias regiones del cerebro. Esta comunicación positiva de “sentirse bien” controla varias emociones y el funcionamiento de su memoria.

Cuando hace ejercicio durante 30 minutos o más, al menos tres veces por semana, puede esperar los siguientes beneficios para la salud mental: sueño mejorado, alivio del estrés, mejorá resistencia, mejora del nigía de estau, del estado de alerta mental y del peso. perdida. ¿Cómo suena eso para un impulso de salud mental?

3. Establecer limites

Los límites son los límites que nos establecemos, ya sean psicológicos, emocionales o físicos, que protegen nuestra salud y bienestar. Los límites establecen nuestra identidad y apoyan nuestro cuidado personal. Cuando nuestros límites necesitan mejorar o son inexistentes, es de esperar que experimentemos déficits en la forma en que nos sentimos y funcionamos.

Relacionado: Ocho estrategias para mejorar el bienestar en el lugar de trabajo

4. Practicar la gratitud y utilizar la psicología positiva

La gratitud es una expresión, idea y emoción interior consciente en la que reconocemos los resultados positivos, a pesar de cualquier otro factor, y nos sentimos agradecidos. La gratitud es una práctica autodirigida que utiliza la positividad para expresarse interior y exteriormente. Al practicar y manifestar un estado consciente de gratitud, naturalmente aumentamos nuestra felicidad. Cuando practicamos la gratitud, también utilizamos habilidades de psicología positiva para desviar nuestra atención interior de las emociones negativas, los pensamientos y las dificultades ivas que conducen mental. problemas de salud

5. Practicando la atención plena

La atención plena es una práctica de cuerpo y mente que induce el estado de estar presente al despertar la conciencia de lo que está sucediendo, dentro y alrededor de usted. Esta técnica consciente promueve la aceptación y comprensión de nuestros sentimientos, pensamientos y sensaciones corporales, sin importar cuáles sean. Al concentrarse y desarrollar habilidades que lo ayudan a comprender y aceptar su yo interior, fomenta un estado de paz mental que promueve el enfoque hacia lo que realmente está sucedendo en tiempo real. El arte de la atención plena es una práctica holística que se ha utilizado durante muchos, muchos siglos.

Relacionado: 5 pasos para crear un lugar de trabajo centrado en el bienestar mental

6. Sea social active

El aislamiento social es una forma malsana y no deseada de estar solo. Cuando experimentas esto, puedes sufrir de soledad, depresión, ansiedad severa y baja autoestima. La salud mental y la salud física están interconectadas, por lo que el aislamiento social también puede provocar síntomas físicos como insomnio, funciones inmunes comprometidas, salud cardiovascular y funcionamiento cognitivo. La soledad y las deficiencias en las relaciones sociales conducen a un mayor riesgo de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y demencia en adultos maduros.

Para combatir estos problemas de salud, evite el aislamiento social persistente buscando formas de mantenerse socialmente activo. Si mantiene su participación en actividades e interacciones sociales positivas y agradables, puede estabilizar y mejorar su estado de ánimo y evitar muchos riesgos para la salud. Para aquellos que se distancian socialmente y no pueden estar físicamente entre otros, el uso de tecnología como videollamadas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de social texto y redes puedes puede mane ayudar se sentirse ayudarlo.

7. Manejo del Estres

El estrés es una oleada de sustancias químicas cerebrales hormonales en todo el cuerpo que experimentamos después de las presiones y demandsas de la situación. Hacer frente al estrés es una parte frecuente de la vida y más intenso en momentos de percepción de amenaza o peligro. El estrés persistente a largo plazo puede ser dañino y provocar depresión, ansiedad, problemas para dormir, problemas de abuso de sustancias y síntomas físicos como dolor físico, tensión muscular, presión arterial altabe, dominós de lesós de sustancias, problem dificultad para concebir, problemas cardiovasculares. enfermedad y accidente cerebrovascular.

Puede afrontar mejor el estrés priorizando, organizando y delegando tareas, así como buscando apoyo.

8. Pide ayuda cuando la necesites

Nuestra salud mental afecta todos los aspectos de nuestra salud y funcionamiento. Cuando esté luchando por su bienestar, comunicarse con un profesional de la salud mental puede ayudarlo a sobrellevar mejor los momentos difícils. Con muchas líneas de ayuda de salud mental y líneas directas de crisis disponibles en la actualidad, la ayuda solo puede estar con una llamada de distancia. Después del auge tecnológico, la tecnología de telesalud facilita que cualquiera pueda acceder a un terapeuta de forma remota desde la comodidad de su hogar, vehículo u oficina privada. Los requisitos para acceder a los servicios de telesalud incluyen tener una dirección de correo electrónico y un teléfono inteligente, tableta o computadora con cámara.

Los métodos naturales de manejo de la salud mental son solo algunas de las muchas formas en que puede manejar naturalmente su salud mental. Con consistencia, puede esperar experiment un bienestar óptimo y estar un paso más cerca de vivir una vida feliz y saludable.

Relacionado: Beneficios de un programa de bienestar corporativo