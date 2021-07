How to watch Bislet Diamond League 2021

send Regions

TV party Russia

A1 Bulgaria – Sport Max Bulgaria

It is also Greece

BBC United Kingdom, Guernsey, Jersey, Isle of Man

More – TV4 / SVT Swedish

CBC Canada

closed circuit television China, Macau

Czech TV Czech Republic

Charlton Israel

Cineplex Thailand

sports spray Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, British Virgin Islands, Dutch Caribbean (Bonaire, Sint Eustatius and Saba), Cayman Islands, Cuba, Curaçao, Dominica, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Jamaica, Martinique, Montserrat Puerto Rico , Saint Barthelemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Martin, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands.

SKY-Mexico (New Vision) Mexico, Panama, Nicaragua, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Dominican Republic

Fox Sports Australia

Balloon / gym equipment Brazil

Ziggo Sports / NOS Holland

Measures Malaysia

Single transmission Saigon/Sightseeing cable Vietnamese

NBC Sports we.

No Denmark

Scandinavian entertainment Iceland

NRK Norway

sky Italy and the Vatican

RTVS Slovakia

sport Turkey

Sky Germany Germany

spark – spark شر New Zealand

Sport TV Portugal Portugal

Sports team France

SRG Swiss

star cover Singapore

SUPERSPORT (in English) and CANAL + International (in French) Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Comoros, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa Ivory, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Reunion, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Seychelles, Socotra, South Africa, Saint Helena and Resurrection, Swaziland, South Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Zanzibar, Algeria, Chad, Djibouti, Egypt, Libya, Mauritania, Mayotte, Morocco, Saint Helena, Somalia, Togo, Tunisia, Western Sahara

red tv Argentina

movestar Spain

polsat Poland

sports community Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Slovenia

yard Belgium

MTV Finland

centana Ukraine

Belarus Sport Belarus

Wanda Diamond League YouTube / Facebook Bhutan, Bolivia, Chile, Cambodia, India, Indonesia, Ireland, Japan, Mongolia, Myanmar, South Korea, North Korea, Paraguay, Peru, Philippines, Romania, Sri Lanka, Uruguay, Venezuela