International channel information on Saturday

Here are channels from around the world that you can watch on Crystal Palace vs Newcastle Live TV.

TV listings from around the world will be shown below for a local (for you) broadcast on Saturday (starting at 3pm in the UK), the first game in this new era under the supervision of the new NUFC owners.

After a devastating season led by Mike Ashley and Steve Bruce, new Newcastle United owners and fans can now finally look forward, hoping to improve on six defeats and three draws in their nine opening matches.

politely included LiveSoccerTV:

Argelia beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Angola DStv now, SuperSport Premier League ROA

Argentine star +

Aruba Rush

Australia Optus Sport

Bahamas Rush

Bahrain beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

Bangladesh Star Sports 3 Asia

Barbados Rush

Belgium, do exercise 2, play sports

Benin SuperSport Premier League ROA

Short Rush

Bhutan Star Sports 3 Asia

Bolivian star +

Botswana DStv now, SuperSport Premier League ROA

Brazil NOW NET, Claro, GUIGO, Star+, ESPN (Brazil)

British Virgin Islands RUSH

Brunei Astro Supersport, Astro Joe

Burkina Faso DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Burundi DStv now, SuperSport Premier League ROA

Cameroon Supersport Premier League ROA, DStv Now

Canada Dazen

Cabo Verde DStv now, SuperSport Premier League ROA

Cayman Islands RUSH

Central African Republic SuperSport Premier League ROA

Chad beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, beIN Sports English, SuperSport Premier League ROA

Chile star +

China QQ Sports Live, PPTV Sports China, iQiyi, Migu

Colombian star +

ROA Comoros Super Sport League

Congo DStv now, SuperSport Premier League ROA

Costa Rica Sky HD

Costa de Marvel SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Curaçao Rush

Denmark Viaplay Denmark

Djibouti beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, beIN Sports Premium 1, beIN Sports Finlandia

Dominica Rush

Replica Dominicana Sky HD, RUSH

Ecuador star +

Egipto beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1

El Salvador Sky HD

Equatorial Guinea DStv now, SuperSport Premier League ROA

Eritrea DStv now, SuperSport Premier League ROA

Vero TV3 Sport

Etiopía DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Finland Elisa Entertainment Viaplay

French Guiana RUSH

Gabonese Supersport Super League ROA, DStv Now

Gambia SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Ghana Supersport Premier League ROA, DStv Now

Greece Cosmot Sport 8 HD

Granada Rush

Guadalupe Rush

Guatemala Sky HD

Guinean Premier Sports League ROA, DStv Now

Guinea-Bissau SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Guyana Rush

Haiti Rush

Honduras sky HD

Hong Kong 623 now Premier League 3, player now

India Star Sports 3 Asia, Hotstar VIP, JioTV

Indonesia Mola TV app, Mola TV, mola.tv

NUFC International TV, Palace TV

Iran beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1

Iraq beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Ireland BBC Radio Newcastle

Jamaica Rush

Japan DAZN

Jordan beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Kenya SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Kosovo Supersport Kosovo 2, IPKO TVim

Kuwait beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Latvia TV3 Sports

Líbano beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Lesotho DStv now

Liberia DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Libya beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Lithuania TV3 Sport

iQiyi ما Macau

Madagascar SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Malawi SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Malaysia Astro Go, Astro Supersport

Maldives Star Sports 3 Asia

Malin SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Malta TSN6 Malta, GO TV Anywhere

Martinica Rush

Mauritania beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, DStv Now

Mauricio DStv now, SuperSport Premier League ROA

Mexico Blue To Go Video en todas parts, Sky HD

Montserrat Rush

Marruecos beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Mozambique DStv now, SuperSport Premier League ROA

Namibia DStv now, SuperSport Premier League ROA

Nepal Star Sports 3 Asia

New Zealand Spark Sport

Nicaragua Sky HD

Níger DStv now, SuperSport Premier League ROA

Nigeria SuperSport Premier League citas en Nigeria, DStv Now

Norway TV2 Sport, TV 2 Play

Omán beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Pakistani sports star 3 Asia

Territorio Palestino beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English

Panama Sky HD

Paraguay star +

Peru star +

Puerto Rican Rush

Qatar beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Russia Oko Sport

Rwanda Supersport Premier League ROA

St. Lucia Rush

(ED: Saudi Arabia: ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ How about beIN sports is now available???”)

Sao Tome and Principe SuperSport Premier League ROA

Senegal SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Seychelles Supersport Premier League ROA, DStv Now

Sierra Leona Supersport Premier League ROA, DStv Now

Singapore Stadium 104 (HD) Mio

Somalia beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1

South Africa DStv App, SuperSport Premier League

Sudán del Sur beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, SuperSport Premier League ROA, beIN Sports English, DStv Now

Spain DAZN

Sri Lanka Star Sports 3 Asia

Sudán beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, DStv Now

Suriname Rush

Swazilandia DStv now, SuperSport Premier League ROA

Sweden V Sport Extra, Viaplay Sweden

Siria beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Tanzania DStv Now, SuperSport Premier League ROA

Thailand True Premier Football HD 4

East Timor mola.tv, Mola TV

Togo DStv now, SuperSport Premier League ROA

Trinidad and Tobago RUSH

Túnez beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Turkey S Sport +

Turks and Caicos Islands RUSH

US Virgin Islands RUSH

Uganda DStv Now, SuperSport Premier League ROA

United Arab Emirates beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports Premium 1

Reino Unido BBC Radio Newcastle

United States SiriusXM FC, Peacock

Uruguay star +

Venezuela star +

Vietnam K + SPORT 1

Yemen beIN Sports English, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT

Zambia SuperSport Premier League ROA

Zimbabwe DStv Now, SuperSport Premier League ROA

(*If you don’t see your country listed, you can send an email [email protected] and ask them if there is a channel that is broadcasting Crystal Palace v Newcastle Live TV, or if their information is wrong in some countries/channels please inform them via this email address)