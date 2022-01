El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 25 de enero de 2022

LO ÚLTIMO

Exsenador haitiano dice que EEUU lo deportó a Haití

FMI insta a El Salvador a eliminar Bitcoin como moneda

Gobernador de Florida choca con la FDA por tratamientos

Familiares de opositores presos en Nicaragua piden diálogo

Crisis legislativa de Honduras dificulta asunción de Castro

Holanda mitiga las restricciones por el coronavirus

PRIMERA PLANA

EUR-GEN UCRANIA-TENSIONES

KIEV – Los líderes ucranianos intentan tranquilizar al país y aseguran que la temida invasión de la vecina rusa no sería inminente, aunque admiten que la amenaza es real y se preparan para recibir un cargamento de equipamestensuni militar para. Por Yuras Karmanau. 660 palabras. AP photo. ENVIADO

MUN-GEN CORONAVIRUS-ÓMICRON PFIZER

SIN PROCEDENCIA — La farmacéutica Pfizer y su socia alemana BioNTech inician un estudio comparativo entre su vacuna original contra el COVID-19 y las dosis modificadas especialmente para adaptarse a la nueva variante ómicron del coronavirus, que es mucho más. Los fabricantes de la vacuna contra el COVID-19 han estado actualizando sus fórmulas para hacer frente mejor a la ómicron en caso de que las autoridades de salud internacionales cran que es necesario el cambio.

Con:

FMI-ECONOMÍA MUNDIAL: FMI reduce pronóstico de crecimiento económico mundial por la ómicron

CORONAVIRUS-CHINA: Beijing vive cuarentenas ante inminencia de JJOO de Invierno

CORONAVIRUS-FLORIDA: Gobernador de Florida choca con la FDA por tratamientos

CORONAVIRUS-NUEVA YORK: NY pide mantener mascarillas en escuelas pese a fallo de juez

CORONAVIRUS-RUSIA: Rusia reduce aislamiento a gente cercana an enfermos de COVID

CORONAVIRUS-HOLANDA: Holanda mitiga las restricciones por el coronavirus

CORONAVIRUS-ISRAEL VACUNA: Comité israelí aconseja la 4ta dosis de vacuna para adultos

CORONAVIRUS UE-VIAJES: Unión Europea busca facilitar viajes entre países

CORONAVIRUS-COREA DEL SUR: Récord de casos nuevos en Corea del Sur antes de feriado

AMN-GEN EEUU-EL CHAPO

NUEVA YORK – Una corte de apelaciones estadounidense confirma la condena por narcotráfico que había sido impuesta a Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien había pedido que se anulara. Por Claudia Torrens. 840 palabras. AP Photo. ACTUALIZADO.

DEP-CIC COLOMBIA-BERNAL ACCIDENTE

BOGOTÁ — El ciclista colombiano Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019, continuaba estable tras ser sometido a dos cirugías exitosas por las graves heridas que sufrió en un accidente al entrenarse en su país natal. 300 palabras. AP Photo. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN EEUU-RUSIA SANCIONES-AP EXPLICA

WASHINGTON — Las opciones financieras que se consideran para castigar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, si Moscú invade Ucrania van desde lo más rápido a lo más personal: de cortar el acceso del país al dólar y al sistema bancario interna has a exgimnasta olímpica que sería la pareja del mandatario. Por Ellen Knickmeyer. 1140 palabras. AP Photo. ENVIADO.

REP-INM UE-LIBIA

BRUSELAS – Un informe militar confidencial de la Unión Europea pide continuar un controvertido programa de la Unión Europea para formar y equipar a la guardia costera y la marina libias, a pesar de crecientes preocupaciones sobre cómo tratan a los migrantes, un muermento de en muermento el mar y que el país norteafricano sigue sin tener una autoridad central. Por Renata Brito, Lorne Cook y Frank Jordans. 1270 palabras. AP photo. ENVIADO

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-ECO EL SALVADOR-FMI BITCOIN

NUEVA YORK – El Fondo Monetario Internacional insta al gobierno de El Salvador an eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal, tras alegar que implica “graves riesgos para la integridad financiera y del mercado”. 125 palabras. AP Photo. ENVIADO. SE AMPLIARÁ.

AMC-GEN NICARAGUA-PRESOS

CIUDAD DE MÉXICO – Familiares de 27 opositores presos en Nicaragua, entre ellos dirigentes politicos, exministros y estudiantes detenidos en los últimos ocho meses, piden al gobierno de Daniel Ortega ya la Iglesia para “unciólica” católica “unciuda” pro escucharnos unos a otros” y que ayude a su excarcelación. 604 palabras. ENVIADO.

AMC-GEN HONDURAS-CRISIS LEGISLATIVA

TEGUCIGALPA – A solo dos días de que la presidenta electa de Honduras asuma el poder, el país centroamericano sigue sumido en una crisis legislativa que bordea el absurdo y mantiene enfrentados a legisladores del partido que a llevó dizmara al poastroident politico. Por Marlon González. AP Photo. ENVIADO.

AMN-GEN HAITÍ-EEUU-EXSENADOR HAITIANO DEPORTADO

PUERTO PRÍNCIPE — El exsenador y excandidato presidencial de Haití Moïse Jean-Charles denuncia que haber sido arrestado en EEUU y deportado a Haití. Al llegar al aeropuerto de la capital haitiana, el politico habló brevemente con The Associated Press. No quedó claro de momento por qué fue deportado o si enfrenta algún cargo. Por Harold Isaac. 170 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN MÉXICO-PERIODISTAS PROTESTAS

CIUDAD DE MÉXICO – Un puñado de cámaras en el suelo frente a la sede de la Presidencia de México marca el inicio de una jornada de protestas en todo el país para pedir justicia por los homicidios de Lourdes Maldonado, Joé Luisíto Marídos Marídos ocurridos este mes y dos de ellos en una misma ciudad, tijuana, y en la misma semana. 751 palabras. ACTUALIZADO.

CAR-GEN CUBA-PROTESTAS

LA HABANA – La Fiscalía General de Cuba informa que en estos meses se presentaron más de un centenar de expedientes judiciales en los que 790 personas están siendo procesadas en relación con las inusuales protestas antigubernamentales de julio en la isla. 552 paparazzi. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU ABUSO DE NIÑOS-MUERTES

SIN PROCEDENCIA — El informe más reciente sobre bienestar infantil en EEUU revela un aumento de las muertes de niños de raza negra, aunque se investigaron menos decesos relacionados con abusos en los primeros meses de la pandemia. “Se intensificaron las disparidades que estaban presentes antes de la pandemia”, dice Aysha E. Schomburg, de la Oficina de Niños del Departamento de Salud. Por Sally Ho. 400 palabras. AP Photo. ENVIADO.

AMN-GEN BIDEN-PRENSA

WASHINGTON — El presidente Joe Biden responds con insulto an un reportero de Fox News que le hizo una pregunta sobre la inflación. El reportero de Fox News Peter Doocy le preguntó a Biden sobre la inflación, la cual se encuentra en su nivel más alto en casi 40 años y ha perjudicado los índices de aprobación del presidente. Por Josh Boak. 270 palabras. AP Photo. ENVIADO.

AMN-ECO WALMART-AGRICULTURA VERTICAL

NUEVA YORK — Walmart invertirá en Plenty, siendo el primer gran mayorista estadounidense en invertir significativamente en la agricultura vertical a fin de poder ofrecer productos más frescos en sus tiendas. Las empresas de agricultura vertical afirman que sus productos rinden más y usan menos agua y terreno. Además, no usan pesticidas y son capaces de desarrollar sus cultivos todo el año cerca del punto de distribución, garantizando el suministro. Por Anne d’Innocenzio. 380 paparazzi. AP Photo. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN RUSIA-REPRESIÓN

MOSCÚ — Russia agrega al líder de la oposición Alexei Navalny ya algunos de sus aliados más importantes a su lista de terroristas y extremistas, la medida más reciente de una ofensiva múltiple contra partidarios de la oposición de la oposición de cidios de humanes de cidios. Por Dasha Litvinova. 380 paparazzi. AP Photo. ENVIADO.

EUR-GEN GBRETAÑA-POLÍTICA

LONDRES — La policía de Londres anuncia que está investigando varias fiestas celebradas durante la cuarentena en Downing Street, la oficina y residencia oficial del primer ministro británico, lo que aumenta la presión sobre Boris Johnson. 360 palabras. AP Photo. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-ESPIONAJE

JERUSALÉN — El exdirector de la empresa israelí de spyware NSO Group dice que su renuncia no está relacionada con la tormenta que rodea a la empresa. Los objetivos confirmados de su software Pegasus han incluido periodistas Mexicanos y Saudís, abogados británicos, activist as palestinos de los derechos humanos y diplomáticos estadounidenses con sede en Uganda. Por Josef Federman. 370 paparazzi. AP Photo. ENVIADO.

MUN-GEN CORRUPCIÓN-REPORTE

BERLÍN – La mayoría de los países han hecho poco o ningún avance en reducir el nivel de corrupción durante la última década, y la respuesta de las autoridades a la pandemia del COVID-19 en muchos lugares ha reducido la transparla transparcia. Por Geir Moulson. 570 palabras. AP photo. ENVIADO

AFR-GEN BURKINA FASO-JUNTA

UAGADUGÚ — Cientos de personas marcharon el martes por las calles de la capital de Burkina Faso en una muestra de apoyo a la nueva junta militar que derrocó al presidente Roch Marc Christian Kabore, quien llegó al poder de forma democrática su, critic pero respuesta ineficaz al extremismo islámico. Por Sam Mednick. 570 palabras. AP Photo. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-TEN AUSTRALIA

MELBOURNE — Rafael Nadal derrota a Denis Shapovalov en un partido de cuatro horas y cinco sets para alcanzar por séptima vez a las semifinales del Abierto de Australia, poniéndose más cerca de un 21er título de Gran Slam. Su rival de turno será Matteo Berrettini, quien también se fue el máximo de cinco sets para vencer a Gael Monfils. Por su parte, la australiana Ash Barty se impone a Jessica Pegula y enfrentará a Madison Keys en semifinales. Por John Pye. 750 palabras. AP Fotos.

DEP-BEI SALÓN DE LA FAMA

NUEVA YORK — El Salón de la Fama anuncia su clase de 2022. El dominicano David Ortiz, Barry Bonds y Roger Clemens asoman como los únicos jugadores con opciones de ser elegidos. Por Jake Seiner y Eric Núñez. 700 palabras. AP Fotos. Editores: anuncio previsto para las 2315 GMT.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS PREMIO LO NUESTRO-NOMINACIONES

MIAMI – Camilo, Christian Nodal y J Balvin encabezan la lista de nominados a la 34a edición del Premio Lo Nuestro con 10 candidaturas cada uno, incluyendo an artista del año. Bad Bunny y Karol G les siguen de cerca con nueve menciones, y Caliber 50, Carlos Rivera, Farruko, Jhay Cortez, Maluma, Myke Towers y Rauw Alejandro con ocho. 470 palabras. AP Photo. AMPLIADO.

Con: PREMIO LO NUESTRO-LISTA.

ESP-CEL FRIDA SOFÍA GUZMÁN-ARRESTO

MIAMI – Frida Sofía Guzmán Pinal recupera su libertad tras pagar una fianza, de acuerdo con documentos judiciales y policiales. La hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán fue detenida el domingo por resistirse an abandonar por su voluntad un restaurante y enfrenta dos acusaciones en los tribunales de Miami-Dade. Por Gisela Salomon. 539 palabras. AP Photo. ACTUALIZADO.

ESP-CIN SUNDANCE-DAKOTA JOHNSON

SIN PROCEDENCIA – La actriz Dakota Johnson conversa sobre tener dos películas en el Festival de Cine de Sundance y su papel como productora. Por Lindsey Bahr. 723 palabras. AP Photo. ENVIADO.

