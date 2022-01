Me arriesgué para salir de lo que me da seguridad

El director reconoció que hay esbozos del estilo de “No habrá final feliz”, una novela de Paco Ignacio Taibo en la que tomó elementos para el personaje central de esta historia, por su estilo de literatura negra o policiaca.

Después del éxito en el circuito de galardones ‘La forma del agua’ fue la gran ganadora en 2018 y el dilema estaba ahí “¿Sigo con lo que me ha dado seguridad, tranquilidad o me arriesgo todo a una película requeas compir varemente her diferentes. Reaprendí mis herramientas de director con este trabajo”, se sinceró Del Toro.

“La siguiente película que haré será Pinocho, luego una de monstruos, no es que me haya separado de hacer lo mío, pero esto fue un gran momento para mí”, apontó.

La única manera de no hacernos completamente viejos es tratar algo nuevo cada vez

Hay un personaje incidental en la película “la mujer araña” y el tapatío reconoce que no es parte del libro, pero es parte de sus memorias infantiles. “Yo la vi en el parque Agua azul de Guadalajara y estaba la feria.” la película ahora”, recuerda feliz el director.

La estética que acompaña a la película en la parte que ocurre en la ciudad respeta el estilo art-deco de la época del noreste de Estados Unidos.

(KERRY HAYES)



“La capacidad para contemplar la humanidad en lo extraño es totalmente mexicana”, reflexiona el director con los aspectos que impactan en una narrativa. Recuerda que de niño aún tuvo la oportunidad de ver espectáculos de carpa en su niñez, por lo que este acercamiento a este proyecto le dio para echar mano de sus recuerdos personales.

Aunque la película está en color, la trama se inspira en el color rojo que va desapareciendo conforme esta avanza.

“Yo pensé está película para ser en blanco y negro, espero lograr que esa versión llegue a México por medio de la Cineteca, seguro la disfrutarán mucho con un aire más cercano al cine negro”, refirió el creativo.

Grabar en medio de las restricciones representó un reto importante, además de las inclemencias del clima en Canadá, donde se montó la caravana de carpas que son parte de la película, al final se logró el cometido y con un gran elenco como Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette y Willem Dafoe, arman esta historia que no dejará a nadie sin una reacción.