The United States reached the top, which it shares with Mexico, with its victory over Jamaica – Football International

With 8 points, the Stars and Stripes benefited from Mexico’s draw with Canada, with whom it now shares the top spot. They are accompanied by Canada with six units, Panama and El Salvador with five integers, Costa Rica and Honduras with three, and Jamaica, the last of the rankings with one.

= Matches played:

Fourth day (07.10.2021). Total goals: 5

USA 2 – 0 Jamaica

Honduras 0 – 0 Costa Rica

Mexico 1-1 Canada

El Salvador 1 – Panama

The third day (08.09.2021). Total goals: 12

Honduras 1-4 USA

Costa Rica 1-1 Jamaica

Panama 1 – 1 Mexico

Canada 3-0 El Salvador

The second day (05.06.2021). Total goals: 6

Jamaica 0-3 Panama

Costa Rica 0 – 1 Mexico

El Salvador 0 – 0 Honduras

United States 1 – 1 Canada

The first day (02.09.2021). Total goals: 5

Canada 1 – 1 Honduras

Panama 0 – 0 Costa Rica

Mexico 2-1 Jamaica

El Salvador 0 – 0 USA

= Classification:

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. Mexico 4 2 2 0 7 2 8

.2. United States 4 2 2 0 5 3 8

.3. Canada 4 1 3 0 6 3 6

.4. Panama 4 1 2 1 4 2 5

.5. Costa Rica 4 1 2 1 1 3 5

.6. Honduras 4 0 3 1 1 2 3

.7. El Salvador 4 0 3 1 2 5 3

.8. Jamaica 4 0 1 3 2 8 1

= Upcoming matches

– Matches of the fifth day (10.10.2021)

Costa Rica – El Salvador

Jamaica – Canada

Mexico – Honduras

Panama – United States

Sixth day matches (13.10.2201)

United States – Costa Rica

Canada – Panama

Honduras – Jamaica

El Salvador – Mexico