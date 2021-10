Matches of the Day, October 7, 2021: Schedules and TV channels to watch LIVE Peru vs. Chile during Qatar 2022 qualifiers | European Nations League | Football Live | Peru | Argentina | Colombia | Chile | Bolivia | Ecuador | Mexico | United State

Find out the programming of all today’s matches, schedules and TV channels, and follow the broadcast minute by minute. Don’t miss the Peru vs. Chile through Qatar 2022 qualifiers. Find here all the information about the Nations League and other international competitions.

Today’s match schedule, Thursday, October 7, 2021: schedule and channel guide

Qatar 2022 Qualifiers – Africa:

08:00 AM Liberia vs Cabo Verde – Viva TV (YouTube)

08:00 AM DR Congo vs Madagascar – Viva TV (YouTube)

08:00 AM Tanzania vs. Boys – Viva TV (YouTube)

11:00 am Equatorial Guinea vs Zambia – Viva TV (YouTube)

11:00 am Nigeria vs. Central African Republic – Viva TV (YouTube)

11:00 AM Rwanda vs Uganda – Viva TV (YouTube)

2:00 PM Mali vs. Kenya – Viva TV (YouTube)

2:00 PM Tonys vs Mauritania – Viva TV (YouTube)

Qatar 2022 Qualifiers – Asia:

6:00 AM South Korea vs. Syrian Arab Republic

09:30 AM Iraq vs. libano

11:45 am United Arab Emirates vs. Iran

12:00 pm Saudi time. Japan

12:00 pm China – Vietnam

1:30 PM Australia vs Uman

UEFA Nations League:

1:45 pm Belgium vs France – DirecTV Sports 610 and 1610

Qatar 2022 Qualifiers – CONCACAF:

6:30 p.m. USA time. Jamaica – Paramount +

7:05 pm Honduras vs Costa Rica

8:40 pm Mexico vs Canada – TUDN, Channel 5 and TV Azteca

9:05 PM El Salvador vs. Panama

Qatar 2022 Qualifiers – South America:

6:00 pm Paraguay vs Argentina – Movistar Eventos (11 and 711), Public TV, TyC Sports, Tigo Sports

6:00 p.m. Uruguay vs. Colombia. Gol Peru, VTV, Caracol TV, Chile Vision

6:30 PM Venezuela vs Brazil – Movistar Plus, La Tele Tuya, SporTV, TyC Sports 2

7:30 PM Ecuador VS Bolivia – Movistar Eventos (15 and 715), El Canal Del Fútbol, ​​Tigo Sports, DeporTV

8:00 pm Peru vs Chile. Movistar Deportes (3 and 703), Latina, ChileVisión, TNT Sports 2, TyC Sports, Caracol TV