Primeras impresiones de los medios informativos tras probar Nintendo Switch (modelo OLED) – Nintenderos

Parece que algunos medios informativos han tenido la oportunidad de tener en sus manos la nueva Nintendo Switch (modelo OLED). Aquí os traemos las primeras impresiones que han ofrecido tras probarla, traducidas al español.

En concreto, se trata de pequeñas impresiones que miembros de la prensa ya han publicado en sus respectivos sitios webs. Concretamente tenemos declaraciones de IGN, a quien le ha encantado la pantalla, GameSpot, quien recomienda la consola para quienes jueguen en modo portátil, y The Verge, quien afirma que el modo portátil mejora enormemente. En general, podemos ver que están bastante satisfechas y supone una importante mejora para el juego portátil.

Os las dejamos a continuación:

IGN — Tom Marks, editor adjunto de reseñas:

La fuerza de la nueva pantalla (como era de esperar) se vuelve aún más obvia cuando se enciende, inmediatamente brillando más y más clara desde casi cualquier ángulo de visión que probé. Honestamente, no es una exageración comparar su vitalidad con cuando Game Boy Advance SP obtuvo un modelo actualizado con una pantalla mucho más brillante, lo que hace que la Switch original parezca notablemente más tenue si se compara directamente. Sus colores también son más ricos, y no bromeo cuando digo que los campos de hierba de Breath of the Wild se veían casi como dibujos animados verdes vistos uno al lado del otro.

La siguiente característica más emocionante del modelo OLED (algo sorprendente) es en realidad su pie de apoyo mejorado. No es ningún secreto que el pie de apoyo del modelo base es endeble y poco confiable, pero no esperaba que esta versión brindara una respuesta tan contundente a los problemas de su predecesor. No solo se extiende a lo largo de la parte posterior de Switch, sus bisagras ofrecen una cantidad satisfactoria de resistencia para que puedas inclinarla fácilmente en casi cualquier ángulo y tener la confianza de que permanecerá así. Es increíblemente resistente, con el mismo acabado mate táctil que la parte trasera de Switch Lite. Si no fuera porque el puerto de carga aún está bloqueado mientras está de pie, diría que la necesidad de un soporte third party ahora está casi muerta.

GameSpot — Alessandro Fillari, editor y producer:

Si bien las personas que juegan normalmente en modo dock con televisores sólidos no se sorprenderán con las imágenes del modelo OLED, esto aún hace que el modo portátil se vea mejor que nunca. Honestamente, me interesó en ver cómo se verían mis otros juegos favoritos, como Bayonetta 2 o Smash Bros. Ultimate, en la nueva pantalla. Las áreas clave en las que Switch OLED ve mejoras se centran en la experiencia portátil. Si bien el modo portátil es conveniente, también ofrece condiciones menos que perfectas para experimentar ciertos juegos en comparación con jugarlo en el dock. Si bien a menudo prefiero jugar juegos de Switch en el modo portátil, hay ocasiones en las que juego en el modo TV, lo que me permite tener una mejor idea de las imágenes y el rendimiento de un juego. Desafortunadamente, la mejora significativa aquí es la pantalla OLED, lo que significa que el principal beneficio del nuevo modelo se perderá al jugar en modo dock.

The Verge — Dieter Bohn, editor ejecutivo:

El modelo OLED de Nintendo Switch justifica su existencia, pero ¿justifica que actualicemos el modelo estándar? Para la mayoría de las personas, la respuesta responsable es no. Las mejoras aquí no desbloquearán nuevas experiencias o capacidades de juego, solo harán que las experiencias actuales sean un poco más agradables.

Sin embargo, no creo que yo vaya a ser responsable. Sabía que al entrar era “solo” una switch con una pantalla más grande y brillante. Ahora sé que después de jugarlo, el modo portátil se siente mucho menos comprometido que el actual.

