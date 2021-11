Today’s matches November 11, 2021: Timetables and TV channels to watch LIVE Peru vs. Bolivia qualifies for Qatar 2022 qualifiers | Brazilian | International Friendly Matches | Football Live | Peru | Argentina | Colombia | Chile | Bolivia | Ecuador | Mexico | United State

Find out the programming of all today’s matches, schedules and TV channels, and follow the broadcast minute by minute. Don’t miss the Peru vs. Bolivia for Qatar 2022 Qualifiers. Find here all the information about international friendlies and other competitions at the level.

Schedule of matches for today, Thursday, November 11, 2021: schedule and channel guide

Qatar 2022 Qualifiers – Africa:

08:00 a.m. Ethiopia vs Ghana – Viva TV

08:00 AM Tanzania vs DR Congo – Viva TV

08:00 am: Uganda vs Kenya – Viva TV

11:00 am Benin vs Madagascar – Viva TV

11:00 am Congo vs Namibia. Viva TV

11:00 AM Rwanda vs Mali – Viva TV

2:00 pm South Africa vs. Zimbabwe – Viva TV

2:00 pm Togo vs Senegal – Viva TV

Qatar 2022 Qualifiers – Asia:

04:10 AM Australia vs Saudi Arabia – star +

6:00 am South Korea vs. The United Arab Emirates – star +

07:00 AM Lebanon vs. Iran- star +

07:00 AM Vietnam vs. Japan – star +

10:00 am China vs. Sultanate of Oman – star +

12:00 pm Iraq in front of Syria – star +

12:00 noon Armenia vs Macedonia del Norte

12:00 noon Azerbaijan vs. Luxembourg

12:00 PM Georgia vs. Switzerland – DirecTV Sports 612 and 1612

12:00 PM Russia vs. Cyprus

2:45 pm Germany vs Liechtenstein – ESPN 3

2:45 pm Islovakia vs. Slovenia

2:45 pm Greece vs. Spain – DirecTV Sports 610 and 1610

2:45 pm Ireland vs. Portugal – ESPN

2:45 pm Malta vs. Croatia – DirecTV Sports 613 and 1613, directvsports.com (free)

2:45 pm Romania vs. Iceland – DirecTV Sports 612 and 1612

4:00 pm Ecuador vs. Venezuela – Movistar Deportes (3 and 703), DeporTV, El Canal del Fútbol, ​​Tigo Sports, VTV Plus, TNT Sports HD, GEN, Caracol TV

6:00 pm Paraguay vs. Chili pepper – Gol Perú (14, 714), TyC Sports, El Canal del Fútbol 2, Tigo Sports, VTV Plus, TNT Sports HD, Chilevisión, SNT Canal 9, Telefuturo, Trece, Caracol Play

7:30 PM Brazil vs. Colombia – Movistar Plus (6 and 706), TyC Sports 2, El Canal del Fútbol, ​​TC Televisión, Tigo Sports 2, VTV Uruguay, TNT Sports 2 HD, GEN, Caracol TV

9:00 pm Peru vs. Bolivia – Movistar Deportes (3 and 703), Latina, Tigo Sports, Public TV, El Canal del Fútbol 2, VTV Plus, TNT Sports HD, HEi Música, Caracol Play

Serie A – Brazil:

5:00 PM Flamingo vs. Purchase – star +

International Friendly Matches:

12:00 noon Serbia vs Qatar

12:30 PM República vs Kuwait

12:30 pm Ukraine vs Bulgaria